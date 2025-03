Daedalic apresenta o thriller The Occultist

Os estúdios espanhóis DALOAR encontram-se a trabalhar em The Occultist, o seu próximo trabalho. Um thriller arrepiante que promete mexer com as mentes e medos de quem o jogar.

The Occultist que apenas será lançado em 2026, segundo a Daedalic (istribuidora) e os estúdios espanhóis DALOAR, que se encontram a trabalhar no seu desenvolvimento. Seja como for, o jogo já apresenta fortes sintomas de poder vir a ser uma agradável surpresa.

Trata-se de um thriller que, segundo os seus desenvolvedores, irá mexer e remexer com alguns valores morais e emocionais dos jogadores.

Em The Occultist, os jogadores vestem a pele de Alan Rebels (a aventura desenvolve-se numa perspectiva na Primeira Pessoa), o personagem principal da trama que envolve o desaparecimento do seu pai.

Na procura pelo seu pai, desaparecido enigmaticamente, Alan embarca numa aventura angustiante pela enigmática ilha de Godstone, determinado a descobrir a verdade por trás do misterioso desaparecimento do seu progenitor.

Equipado com um misterioso pêndulo místico, Alan irá explorar as ruas enevoadas e cinzentas da ilha, e investigará cada recanto da ilha. Nunca os edifícios se revelaram tão assustadores como em Godstone, um local que já foi o lar de um culto antigo, conhecido pelos seus rituais e experiências perturbadoras.

Trata-se de um jogo que envolve algum misticismo e mistério e que apresenta, como particularidade o tal pendulo que Alan usa e que lhe permite interagir com o ambiente circundante.

Segundo os responsáveis pelo jogo (DALOAR), The Occultist incentiva os jogadores a usarem mecânicas de furtividade ao avançar pela história, sem recurso a combate. História essa que irá ser desvendada, no decorrer das investigações de Alan que irá interagir com o meio ambiente através de puzzles mas também através da interação com várias personagens fantásticas.

The Occultist não tem data de lançamento anunciada, sabendo-se que só acontecerá para o próximo ano, para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.