Precursor: o smartphone que o utilizador pode personalizar livremente

A tecnologia está cada vez mais direcionada para os interesses e necessidades do utilizador, seja para uso amador ou profissional. Neste sentido, um especialista norte-americano criou o Precursor, um smartphone livre e que o utilizador pode personalizar à sua vontade.

É uma espécie de Raspberry Pi mas no segmento dos telefones, e poderá ter bastante utilidade, por exemplo, para os programadores.

Cada vez mais as pessoas procuram equipamentos que possam de alguma forma personalizar a seu gosto. Um dos exemplos é o RaspBerry Pi, um pequeno computador capaz de diversas tarefas e que possibilita a adaptação, por parte do utilizador, a várias finalidades.

Desta forma, muitos são aqueles que ‘fogem’ de equipamentos com pouca margem de manobra e adotam cada vez mais produtos que possam personalizar livremente.

Precursor é o smartphone livre que poderá personalizar à vontade

Andrew “Bunnie” Huang é especializado em Engenharia Elétrica pelo MIT, fundador do blog Bunnie Studrios e foi o responsável pela criação do Precursor.

O Precursor é uma espécie de smartphone modular cujo hardware e software foram projetados de maneira livre para permitir ao utilizador personalizá-lo à sua vontade.

No seu blog, “Bunnie” explica melhor como é que este equipamento funciona, assim como aborda mais profundamente vários aspetos e especificações do aparelho. Segundo explica:

O Precursor é o único no mundo da eletrónica de código aberto, pois foi projetado, desde o seu início, para ser levado no bolso. Não se trata apenas de uma placa de circuito aberta com conectores em lugares aleatórios: vem totalmente integrado e traz uma bateria recarregável, ecrã e teclado, numa case de alumínio de 7,2 mm.

Menor capacidade de processamento mas maior eficiência energética

No hardware, o Precursor traz uma estrutura FPGA (Field Programmable Gate Array), um circuito integrado pensado para configuração do utilizador após o seu fabrico. Por sua vez, os smartphones comuns trazem a modalidade SoC (System on a Chip), ou seja, aloja todos os componentes do equipamento num único circuito e processador.

Este projeto utiliza as instruções RISC-V, baseado no RISC (Reduced Instruction Set Computing), um sistema que pode ser usado para qualquer finalidade.

Comparativamente aos sistemas móveis atuais, o Precursor tem pouca capacidade de processamento, no entanto possui um consumo de energia significativamente menor. O responsável pelo projeto diz que:

Esta flexibilidade tem também o seu próprio conjunto de compensações, claro. As velocidades da CPU são limitadas a cerca de 100 MHz, e a complexidade é limitada a microarquiteturas in-order e single-issue. É mais rápido do que qualquer PalmPilot ou Nintendo DS, mas não pretende substituir o seu smartphone.

Para já, o Precursor ainda não tem data de lançamento nem um preço oficial. O smartphone está ainda em fase de desenvolvimento e todas as novidades podem ser encontradas no blog Bunnie Studios.