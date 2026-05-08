Now Is Your Spark: Huawei inaugura uma nova fase do ecossistema all-scenario

A Huawei apresentou, em Banguecoque, na Tailândia, o evento global de lançamento de produtos Now Is Your Spark. Com tecnologia all-scenario, as novidades reforçam a missão da Huawei de capacitar os utilizadores em todo o mundo, permitindo-lhes explorar, criar e expressar-se com maior liberdade.

Novos wearables redefinem a saúde e o fitness ao longo do dia

Dirigida aos jovens urbanos que valorizam o fitness, a série Watch Fit 5 mantém o icónico formato quadrado e apresenta um design fino, cores marcantes e um ecrã luminoso.

A gama reforça a sua ligação ao público jovem ao introduzir experiências de micromovimento fáceis de adotar, que promovem um estilo de vida mais leve e ativo.

A série responde a necessidades avançadas de treino diário e cobre cenários como o ciclismo, golfe, trail running e ténis, oferecendo acompanhamento, análise e orientação profissional.

Os dispositivos suportam pagamentos contactless através da aplicação Curve Pay e incluem acesso gratuito ao Huawei Health MultiPass, que integra a subscrição do Huawei Health+ e benefícios exclusivos em aplicações de desporto e bem-estar como Komoot, Naviki, URUNN, FIIT ou Life Period Tracker.

Também apresentado no evento, o Huawei Watch GT Runner 2 - Racing Legend Edition inspira-se no espírito competitivo e na estética da velocidade.

Cocriado com a lenda da maratona Eliud Kipchoge, introduz um novo índice de desempenho de corrida individual e um painel de resumo de treino, o que resulta numa análise de dados mais profissional e garante que cada sessão oferece informação relevante.

A Huawei revelou ainda o Watch Ultimate Design - Spring Edition, desenvolvido em colaboração com Francesca Amfitheatrof, reconhecida designer de joalharia.

A peça combina 99 diamantes com cristais de safira, numa interpretação contemporânea de força e vitalidade femininas.

O tablet flagship mais fino e leve do mundo

No segmento dos tablets, a Huawei apresentou globalmente o MatePad Pro Max, um dispositivo que reúne um design premium, ecrã de excelência, produtividade ao nível de PC e ferramentas criativas avançadas.

O resultado é uma nova referência no segmento flagship: mais potência, mais liberdade e uma experiência profissional de mobilidade.

Com apenas 509 g e 4,7 mm de espessura, o MatePad Pro Max estabelece um novo marco na construção leve.

O ecrã OLED PaperMatte flexível 3 K de 13,2 polegadas oferece nitidez superior, profundidade de imagem e conforto visual.

De smartwatches que unem moda e desempenho a tablets que elevam a produtividade, estes produtos integram-se naturalmente no quotidiano dos utilizadores.

Nas suas palavras, a Huawei mantém, desta forma, o compromisso de "construir, através de experiências all-scenario, um dia a dia mais eficiente, saudável e inspirador".

Disponibilidade

A série Huawei Watch Fit 5 chegará ao mercado nacional no final de maio. A fase de pré-venda arrancou no dia 7 de maio, exclusivamente na Huawei Store, com um cupão de desconto A60FITNOVO no valor de 60 euros para novos subscritores.