Phone (3a) da Nothing pode integrar uma das mais recentes características do iPhone

Nada está muito claro, pois a Nothing tem levantado o véu calmamente. Agora, um novo close-up do seu próximo Phone (3a) mostra um pormenor interessante, que remete para uma das mais recentes características do iPhone: o botão Controlo da câmara.

Recentemente, a Nothing revelou que o seu próximo lançamento será o Phone (3a). Além da confirmação do modelo que irá lançar e da data marcada para o lançamento, dia 4 de março, a empresa não deu quaisquer pormenores.

Contudo, como é seu apanágio, tem mostrado imagens, em jeito de teaser, de modo a aguçar a curiosidade dos utilizadores.

Numa publicação no X, a Nothing partilhou um close-up do Phone (3a), mostrando um dos lados e revelando um novo botão, logo abaixo do botão power.

Apesar de não dar detalhes sobre o design, a empresa reforçou a mensagem que tem associado ao lançamento, "poder em perspetiva", e escreveu o seguinte: "A sua segunda memória, à distância de um clique".

Após a partilha, não tardou até que a imprensa tirasse algumas conclusões. Uma das teorias diz que o botão dedicar-se-á à Câmara do Phone (3a), semelhante ao botão que a Apple integrou no seu iPhone mais recente.

Caso se confirme a chegada de um novo botão dedicado à "segunda memória" do utilizador, ou à Câmara do smartphone, esta poderá ser usada para iniciar a aplicação da câmara, tirar fotos, abrir definições da câmara e muito mais.

Previsto para o dia 4 de março, leaks do Nothing Phone (3a) dizem que este deverá chegar com um processador Snapdragon 7s Gen 3, um ecrã OLED de 6,8'' e uma bateria de 5000 mAh com carregamento com fio de 45 W. Mais do que isso, prevê-se uma câmara frontal de 32 MP, uma câmara principal de 50 MP, uma lente telefoto 2x de 50 MP e uma ultra-angular de 8 MP.