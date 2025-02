Jogos grátis no Playstation Plus para fevereiro 2025

Já são conhecidos os jogos que o catálogo do Playstation Plus vai receber neste mês de fevereiro. Venham conhecê-los.

A Sony Playstation já deu a conhecer os jogos que irão reforçar o catálogo do serviço Playstation Plus, neste mês de fevereiro.

Chegando a 4 de fevereiro e sem qualquer custo adicional, todos os níveis de subscrição do PlayStation Plus, poderão usufruir dos seguintes jogos, através da PlayStation Store, até ao próximo dia 3 de março.

Jogos do mês (Essential - Extra - Premium)

Payday 3 para Playstation 5

A frenética série Payday, uma série de shooters cooperativos altamente frenética e excitante, está de volta. O temido Gangue Payday, um pesadelo para as forças de segurança e a inveja dos criminosos, sai da reforma e regressa à vida do crime. Anos depois do fim do seu reinado de terror em Washington DC, os assaltantes reúnem-se novamente para enfrentar a ameaça que os obrigou a voltar à ação.

High on Life para Playstation 4 e Playstation 5

Um jogo de ação e aventura do criador de Rick & Morty e Solar Opposites. Quando um cartel alienígena decide usar os humanos como droga, só um improvável caçador de recompensas pode salvar a Terra. Para isso, o jogador terá de contar com a ajuda de um excêntrico arsenal de armas falantes, viajar por diferentes planetas, enfrentar Garmantuous e o seu exército, acumular recompensas e conhecer personagens inesquecíveis.

PAC-MAN WORLD Re-PAC para Playstation 4 e Playstation 5

Um remake do clássico de plataformas de 2004, com gráficos atualizados, mecânicas afinadas e uma interface melhorada. Pac-Man chega a casa para celebrar o aniversário, mas descobre que os fantasmas raptaram a sua família e amigos. Agora, terá de atravessar a Ilha dos Fantasmas para os salvar, ultrapassando desafios, resolvendo puzzles e derrotando inimigos. Além disso, ao completar o Modo Quest e os labirintos tridimensionais do Modo Maze, o jogador desbloqueia o clássico jogo PAC-MAN original no Modo Original.

Pacotes exclusivos de PlayStation Plus (Essential - Extra - Premium)

Os subscritores do serviço PlayStation Plus podem ainda obter pacotes de conteúdos, skins e itens exclusivos para jogos gratuitos como Valorant, Roblox, Fortnite, Rocket League, Fall Guys e Call of Duty: Warzone, entre outros. Seguem alguns desses packs exclusivos, disponíveis:

Roblox: Miaublitzer

Brawlhalla – Bonus Pack 17

Fortnite – Pacote Estilo Envelopado

Fall Guys: PlayStation Plus Pacote de Outono

Rocket League – PlayStation Plus Pack

Call of Duty: Warzone: Combat Pack 6 (Calliope)

Planos de Subscrição