Pequenos gadgets e acessórios que convém mesmo ter em casa

Há uma série de pequenos gadgets e acessórios que, sem grande investimento, nos salvam em situações muito específicas do dia a dia. Nem sempre os usamos, mas quando precisamos deles, ficamos satisfeitos por termos comprado.

Quem nunca se viu numa situação em que precisava de algo muito específico e não tinha? Às vezes são ferramentas simples, outras vezes são pequenos acessórios que a maior parte das pessoas nem pensa em comprar, até ao dia em que fazem falta.

A verdade é que a nossa casa está cheia de imprevistos e situações pontuais para as quais vale a pena estar preparado.

Não se trata de encher gavetas com coisas inúteis, mas de fazer investimentos pequenos que, de vez em quando, nos poupam tempo, dinheiro e muita frustração.

Desde a cozinha ao escritório, da garagem à sala de estar, eis algumas sugestões.

16 gadgets e acessórios que convém ter em casa

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Fita métrica STANLEY 0-33-553 - Flexómetro PowerLock, 5 m. Ver na Amazon

Abre-garrafas Kit de abridor de garrafas, 5 em 1 e 4 em 1, multifuncional, fácil de usar para crianças, idosos e pessoas com artrite, ajuda de pega de mão de silicone. Ver na Amazon

Balança digital Balança de cozinha digital, balança digital de 5 kg, medição precisa até 1 g, balança de alimentos elegante, tela Lcd, função de tara. (Preto - 5 kg). Ver na Amazon

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Lanterna Blukar Lanterna LED Recarregável, Lanternas de Alumínio Super Brilhantes com 5 Modos de Luz, 2000L Lanterna de Mão Impermeável com Foco Ajustável para Camping, Caminhadas, Emergência, DIY [Classe energética A+++]. Ver na Amazon

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Não precisamos de usar estas coisas todos os dias para justificar tê-las. O valor destes pequenos gadgets e acessórios não está na frequência com que são usados, mas no impacto que têm quando são precisos.