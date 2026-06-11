Pequenos gadgets e acessórios que convém mesmo ter em casa
Há uma série de pequenos gadgets e acessórios que, sem grande investimento, nos salvam em situações muito específicas do dia a dia. Nem sempre os usamos, mas quando precisamos deles, ficamos satisfeitos por termos comprado.
Quem nunca se viu numa situação em que precisava de algo muito específico e não tinha? Às vezes são ferramentas simples, outras vezes são pequenos acessórios que a maior parte das pessoas nem pensa em comprar, até ao dia em que fazem falta.
A verdade é que a nossa casa está cheia de imprevistos e situações pontuais para as quais vale a pena estar preparado.
Não se trata de encher gavetas com coisas inúteis, mas de fazer investimentos pequenos que, de vez em quando, nos poupam tempo, dinheiro e muita frustração.
Desde a cozinha ao escritório, da garagem à sala de estar, eis algumas sugestões.
16 gadgets e acessórios que convém ter em casa
Fita adesiva
Scotch Fita adesiva transparente - 8 rolos - 19 mm x 33 m - fita adesiva para uso geral para a escola, a casa e o escritório.
Fita métrica
STANLEY 0-33-553 - Flexómetro PowerLock, 5 m.
Abre-garrafas
Kit de abridor de garrafas, 5 em 1 e 4 em 1, multifuncional, fácil de usar para crianças, idosos e pessoas com artrite, ajuda de pega de mão de silicone.
Balança digital
Balança de cozinha digital, balança digital de 5 kg, medição precisa até 1 g, balança de alimentos elegante, tela Lcd, função de tara. (Preto - 5 kg).
Kit primeiros socorros
LEWIS PLAST Kit completo de primeiros socorros 92 peças de primeiros socorros ao ar livre - kit que cumpre com as normas europeias para interiores e atividades ao ar livre.
Etiquetas de cabo
Trilancer Etiquetas de cabo de tamanho grande, para organizar cabos e identificação, etiquetas multicoloridas para cabo de escrita à mão, reutilizáveis com múltiplos usos, 35 unidades.
Lanterna
Blukar Lanterna LED Recarregável, Lanternas de Alumínio Super Brilhantes com 5 Modos de Luz, 2000L Lanterna de Mão Impermeável com Foco Ajustável para Camping, Caminhadas, Emergência, DIY [Classe energética A+++].
Tira-borbotos
Philips Tira-borbotos – 8800 RPM, lâmina grande, 3 tamanhos de malha, seguro em todos os tecidos, recipiente fácil de limpar, funciona com 2 pilhas AA, design compacto (GC026/80).
Conjunto de ferramentas
Amazon Basics Conjunto de ferramentas para casa, Plástico, Preto/ Cinza, 32 Unidades.
Jarra com filtro de água
Amazon Basics Jarra de filtração de água (2,3 L) - Preto.
Pilhas
Amazon Basics - Pacote de 100 pilhas alcalinas AAA de alto desempenho, 1,5 volts, vida útil de 10 anos.
Extensão de tomadas
Extensão de tomadas plana com interruptor individual, ladrão de tomadas USB C 3 Schuko, tomada múltipla de parede com chave extra plana, extensor de tomadas 2M, cabo de extensão, branco.
Ferro a vapor
Rowenta Pure Pop - Ferro a vapor de 1300 W com saída de vapor de até 20 g/min que plancha e purifica, elimina pêlos e pelos, cabeças reversíveis, design para viagem, cor amarelo, DR2026.
Alarme detetor de fumo e monóxido de carbono
X-Sense Alarme detetora de fumo e monóxido de carbono com bateria de 10 anos, ecrã LCD de leituras de CO, alarme de incêndio e CO, atende aos padrões EN14604 e EN50291, SC07.
Cofre
HomeSafe HV20K Caixa Forte com Chave - 20x31x20cm (AxLxP) - Para Segurança no Lar, Armazenamento, para Poupanças, Joias ou Dinheiro em Efectivo.
Escadote
Escada telescópica de aço inoxidável, 3,8 m escada dobrável portátil, escada extensível com pernas antiderrapantes, ideal para sótãos, tetos, auto-caravanas, decoração e manutenção.
Não precisamos de usar estas coisas todos os dias para justificar tê-las. O valor destes pequenos gadgets e acessórios não está na frequência com que são usados, mas no impacto que têm quando são precisos.