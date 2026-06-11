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Atestar o depósito? Depois do primeiro clique, o melhor é parar de abastecer

· Motores/Energia 6 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. MACnista says:
    11 de Junho de 2026 às 08:52

    Actualmente duvido que os portugueses ouçam esses “cliques” se é que me entendem…!!!

    Responder
  2. Luis says:
    11 de Junho de 2026 às 09:18

    Encho sempre até ver o combustível e até ao momento 0 problemas!

    Responder
  3. David Guerreiro says:
    11 de Junho de 2026 às 09:50

    No meu carro já várias vezes a bomba deu click passados poucos litros, e com o tanque ainda nem meio.

    Responder
  4. Danny says:
    11 de Junho de 2026 às 10:40

    Anos e anos a fio até ao gargalo e faz bem mais km e sem problemas.

    Responder

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