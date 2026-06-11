Atestar o depósito? Depois do primeiro clique, o melhor é parar de abastecer

Quando abastece o carro, é comum surgir a tentação de continuar a colocar combustível após o primeiro “clique” da pistola, tentando arredondar o valor ou encher o depósito até ao máximo. No entanto, especialistas alertam que esta prática pode não ser a melhor.

O que significa o primeiro clique?

As bombas de combustível modernas possuem um mecanismo automático que interrompe o abastecimento quando o combustível atinge um determinado nível no depósito. O conhecido “clique” indica precisamente que o depósito já atingiu a capacidade considerada segura pelo fabricante.

Continuar a abastecer após esse momento pode levar ao enchimento excessivo do sistema de combustível.

Porque não deve insistir após o clique?

Embora pareça inofensivo, adicionar mais combustível depois do primeiro disparo automático pode causar alguns problemas:

Danos no sistema de recuperação de vapores: os veículos modernos possuem sistemas concebidos para captar e tratar os vapores de combustível. O excesso de combustível pode saturar estes componentes.

Maior risco de derrame: sobretudo em dias quentes, o combustível expande-se. Um depósito demasiado cheio pode provocar fugas ou derrames.

Possíveis avarias: em alguns modelos, o excesso de combustível pode afetar filtros de carvão ativado e outros componentes do sistema EVAP (Evaporative Emission Control System), cuja substituição pode ser cara.

Sem benefícios reais: o combustível adicional colocado após o clique costuma representar apenas alguns decilitros, sem impacto significativo na autonomia.

E se quiser fazer uma viagem longa?

Mesmo em viagens mais extensas, os especialistas recomendam respeitar o primeiro clique. Os fabricantes deixam espaço livre no depósito para acomodar a expansão natural do combustível provocada pelas variações de temperatura.

Ignorar esta margem de segurança pode resultar em problemas que anulam qualquer vantagem de transportar alguns litros adicionais.