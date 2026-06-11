Atestar o depósito? Depois do primeiro clique, o melhor é parar de abastecer
Quando abastece o carro, é comum surgir a tentação de continuar a colocar combustível após o primeiro “clique” da pistola, tentando arredondar o valor ou encher o depósito até ao máximo. No entanto, especialistas alertam que esta prática pode não ser a melhor.
O que significa o primeiro clique?
As bombas de combustível modernas possuem um mecanismo automático que interrompe o abastecimento quando o combustível atinge um determinado nível no depósito. O conhecido “clique” indica precisamente que o depósito já atingiu a capacidade considerada segura pelo fabricante.
Continuar a abastecer após esse momento pode levar ao enchimento excessivo do sistema de combustível.
Porque não deve insistir após o clique?
Embora pareça inofensivo, adicionar mais combustível depois do primeiro disparo automático pode causar alguns problemas:
- Danos no sistema de recuperação de vapores: os veículos modernos possuem sistemas concebidos para captar e tratar os vapores de combustível. O excesso de combustível pode saturar estes componentes.
- Maior risco de derrame: sobretudo em dias quentes, o combustível expande-se. Um depósito demasiado cheio pode provocar fugas ou derrames.
- Possíveis avarias: em alguns modelos, o excesso de combustível pode afetar filtros de carvão ativado e outros componentes do sistema EVAP (Evaporative Emission Control System), cuja substituição pode ser cara.
- Sem benefícios reais: o combustível adicional colocado após o clique costuma representar apenas alguns decilitros, sem impacto significativo na autonomia.
E se quiser fazer uma viagem longa?
Mesmo em viagens mais extensas, os especialistas recomendam respeitar o primeiro clique. Os fabricantes deixam espaço livre no depósito para acomodar a expansão natural do combustível provocada pelas variações de temperatura.
Ignorar esta margem de segurança pode resultar em problemas que anulam qualquer vantagem de transportar alguns litros adicionais.
Actualmente duvido que os portugueses ouçam esses “cliques” se é que me entendem…!!!
Se não ouvem os cliques estas a dizer que afinal não usam o tanque para 1000km seguidos?
Anda por combustível comigo se tens saudades do clique.
Encho sempre até ver o combustível e até ao momento 0 problemas!
No meu carro já várias vezes a bomba deu click passados poucos litros, e com o tanque ainda nem meio.
Anos e anos a fio até ao gargalo e faz bem mais km e sem problemas.