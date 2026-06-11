Teste de autonomia real revela os elétricos com maior alcance

O BMW iX3 sagrou-se campeão num dos testes de autonomia mais rigorosos do ano, superando rivais como o Mercedes-Benz CLA. Os resultados mostram que a realidade pode ser ainda melhor do que os números oficiais.

Quando falamos de carros elétricos, um dos temas que mais preocupa os potenciais compradores continua a ser a autonomia real. Não a que consta nas fichas técnicas, mas aquela que se obtém no dia a dia, nas estradas, com o ar condicionado ligado e o ritmo de condução habitual.

Para isso mesmo servem os testes independentes, e um dos mais recentes foi conduzido pela Federação Automóvel Norueguesa (em norueguês, NAF). Realizado durante o verão norueguês, o teste colocou vários modelos elétricos à prova em condições próximas do uso real.

BMW iX3 bate todos: cerca de 780 km de autonomia real

O grande vencedor desta edição foi o BMW iX3, que registou uma autonomia real de 485 milhas (ou 780 km), superando em cerca de 11,3 km o valor WLTP oficial. Este resultado coloca o modelo bem acima da concorrência.

Apesar da diferença de apenas 1,5%, conseguir superar os valores homologados em condições reais é algo que poucos modelos conseguem.

Nos restantes lugares do top 5 ficaram os seguintes modelos:

Lucid Gravity;

Mercedes-Benz CLA;

Mercedes-Benz GLC 400;

Xpeng X9.

Quem cumpre o prometido?

Um dos dados mais interessantes deste teste é a diferença entre a autonomia homologada e a autonomia obtida em testes reais.

O modelo com pior desempenho neste capítulo foi o MG IM6, que ficou 11,7% abaixo do valor WLTP, registando 277 milhas (ou 445,8 km), mas não é vendido nos mercados ocidentais.

No extremo oposto, o Xpeng X9 destacou-se com a melhor diferença positiva: passou de 360 (ou 579,4 km) para 401 milhas (ou 645,4 km), um aumento de 11,4%.

BMW iX3: a nova era da Neue Klasse

Além dos resultados do teste, o BMW iX3 tem outros argumentos de peso, sendo o primeiro modelo da marca alemã construído sobre a plataforma totalmente elétrica Neue Klasse.

A arquitetura de 800 volts permite uma carga rápida DC de 10% a 80% em apenas 21 minutos em condições ideais.

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