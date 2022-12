PCs, smartphones, consolas e smartwatches são os gadgets mais desejados neste Natal

Amanhã já é a noite de consoada, uma das alturas mais aguardadas do ano que antecede o Dia de Natal, onde um dos pontos altos é a entrega e abertura das prendas. E aqui, certamente muitos presentes serão equipamentos tecnológicos.

Desta forma, tal como já é tradição, questionámos os nossos leitores sobre quais os gadgets que mais gostariam de receber neste Natal. Os resultados mantém-se semelhantes aos anos anteriores, sendo que os PCs, os smartphones, as consolas e os smartwatches continuam a ser os mais desejados. Mas vamos então conhecer todos os resultados.

Que gadgets gostaria de receber neste Natal?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.247 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, os Computadores continuam a ser a primeira escolha da maioria dos leitores (9%) seguido dos Smartphones (8%), das Consolas de Videojogos (7%) e dos Smartwatches ou Smartbands (7%).

Também com muitos votos ficaram as opções Equipamentos para Casa Inteligente (6%), Routers (6%), TVs/SmartTVs (6%), Drones (5%), Tablets (5%) e Earphones/Headphones (5%). A lista continua e, mais abaixo, encontramos as Impressoras/Impressoras 3D (4%), as Trotinetes Elétricas/HoverBoards (4%) e os RaspberryPI (4%).

Ligeiramente com menos votos temos as Máquinas Fotográficas (3%), os Robots Domésticos (3%), os Óculos VR (3%) e os Ratos/Teclados (3%). Já as últimas escolhas recaíram nos Localizadores (AirTags, Tile, Lapa...) (2%), nas Powerbanks (2%), nas Câmaras de Ação (2%), nas Colunas Portáteis/Leitores de Música (2%), na BoxTV (2%), nos Repetidores WiFi (2%) e nos GPS (1%).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora que gadgets gostaria de receber neste Natal. E resta aguardar se os leitores que participaram nesta questão vão ou não ter no sapatinho aquilo que desejam.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: HDD ou SSD? Qual a melhor escolha atualmente? HDD

SSD Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.