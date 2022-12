E Porque Hoje é Sexta

Meus caros! Digo-vos isto com tristeza… Este ano não há presépio!

A vaca está louca e não se segura nas patas.

Os Reis Magos não vêm porque os camelos estão no governo.

José e Maria foram meter os papéis para o rendimento mínimo e a ASAE fechou o estábulo por falta de condições.

O Tribunal de Menores ordenou a entrega do menino ao seu pai biológico.

E antes que me cortem a internet, aproveito para vos desejar um Feliz Natal!