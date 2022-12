Ebike GOGOBEST GF700 – O melhor presente para mudar de vida em 2023

As bicicletas elétricas são hoje uma opção para cada vez mais pessoas, principalmente para quem mora em grandes centros urbanos, para muitas das suas deslocações diárias, abdicando do carro ou transportes públicos. Mas também por quem gosta de passear, mas precisa de uma ajuda extra, principalmente para enfrentar as subidas que se multiplicam pelo país inteiro.

Para quem pretende começar a ter um estilo de vida mais saudável e a ter ações mais amigas do ambiente em 2023, aqui fica a sugestão de uma e-bike para mudar a forma como se desloca.

A bicicleta GOGOBEST GF700 tem bateria de 17,5Ah e tem 48V, e o motor tem uma potência de 1000W. A velocidade máxima está limitada aos 25km/h, ainda que o limitador possa ser desativado. Pode subir inclinações de 45º com a ajuda do motor.

Disponibiliza um modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A ebike tem roda de 26″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. A bicicleta pesa 31 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A Gogobest GF700 oferece ainda 21 velocidades com sistema de transmissão Shimano, a bateria removível e tem suspensão frontal.

A Ebike GOGOBEST GF700 está disponível por 1259,99€ (IVA incluído), utilizando o código NGN159G para um desconto de 100€. O envio é gratuito e a entrega é rápida, feita a partir de armazém europeu.

Gogobest GF700