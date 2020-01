Patentes: Samsung foi a empresa que mais inventou em 2019

Samsung e IBM perdem de vista a Apple e Google.

A nível de invenções, a Samsung foi a empresa que mais patenteou ideias em 2019, seguida da IBM.

A Samsung é das empresas que mais ideias de teve em 2019, pois foi o ano em que pediu ou lhe foram concedidas a maior quantidade de patentes.

Estes resultados foram obtidos num estudo da Sqoop que, por sua vez, classificou as empresas em 3 métricas: nº de patentes de utilidade concedidas; nº de pedidos de patentes de utilidade; e o nº de patentes de design concedidas. Todas publicadas pelo United States Patent and Trademark Office.

Samsung lidera seguida da IBM

A Samsung ficou em primeiro na lista de cada uma das métricas, ficando a IBM em segundo lugar. Por sua vez, empresas gigantes como a Apple, Google, Facebook e Amazon ficaram muito longe ou nem sequer aparecem no TOP 10.

Assim, vamos verificar o TOP 10 de cada uma das 3 métricas.

Patentes de Utilidade Concedidas

A Samsung recebeu 9.413 Patentes de Utilidade, enquanto que a IBM recebeu 9.190. Com menos de metade está a LG com 4.938, seguida da Canon com 3.565 e da Intel com 3.501.

A Microsoft recebeu 3.095 patentes de utilidade e a Toshiba recebeu 2.763.

Nos últimos da lista temos a Sony com 2.757, seguida da Google/Alphabet com 2.665 e, por fim, a Ford com 2.507.

Pedidos de Patentes de Utilidade

Quando aos Pedidos de Patentes de Utilidade, a Samsung continua em 1º lugar com 8.668 pedidos, seguida igualmente da IBM com 8.292. A LG fez 4.952 pedidos e a Intel 4.730.

A Canon pediu 3.424, a Huawei 3.289 e a Sony 3.036.

No final to TOP 10 surge a Toyota com 2.947, a Qualcomm com 2.718 e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company com 2.642 patentes de utilidade pedidas.

Patentes de Design Concedidas

Já na lista das Patentes de Design Concedidas, mais uma vez a Samsung no topo com 605, seguida desta vez pela Nike com 560. A LG surge em 3º lugar com 483 concessões e a Apple a seguir com 315.

A meio da tabela temos a Jaguar com 290, a GM com 281 e a Delta Faucet Company com 196.

As três últimas empresas são a Google/Alphabet com 190 patentes de design concedidas, seguida da BMW com 184 e, no final, surge a Ford Global Technologies com 154.

Sobre o motivo da Apple, Google, Facebook e Amazon estarem abaixo face a outras marcas, o CEO da Sqoop, Bill Hankes diz que devemos ter em consideração o factor de antiguidade de empresas como Samsung, que foi fundada antes do início da 2ª Guerra Mundial, e a IBM que tem mais de 100 anos.

Tal como refere Bill Hanke: