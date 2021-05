Os melhores gadgets para equipar a sua casa

Com o tempo que passamos dentro de casa é necessário ter os melhores eletrodomésticos e gadgets que nos tragam conforto e agilidade na execução de tarefas. Uma vez mais, temos algumas sugestões de produtos interessantes para ter em casa com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida.

Conheça estas opções.

Aspirador vertical Jimmy H8 Pro

O modelo Jimmy H8 Pro tem um poder de sucção de 25000Pa e 160AW. Em termos de autonomia, no máximo permite aspirar durante 70 minutos, no modo eco e sem escova elétrica.

Além do modo Eco, Turbo e Max, tem um modo Auto de aspiração que se ajusta durante o processo de limpeza, o que poderá ser mais eficiente.

O peso do Jimmy H8 Pro é relativamente leve, com 2,62 kg. Além disso, inclui mais acessórios, nomeadamente o tubo maleável que ajuda muito a limpar superfícies ou mesmo os cantos mais escondidos.

Além disso, em breve apresentaremos a análise a este aspirador Jimmy H8 Pro, comparando-o também ao modelo topo de gama Jimmy H9 Pro.

O aspirador vertical Jimmy H8 Pro está disponível por cerca de 235 €, utilizando o código de desconto JIMMYH8PR. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

Jimmy H8 Pro

Suporte elétrico para mesa ACGAM, ergonómico e ajustável

Outra sugestão vai para um suporte de mesa elétrico. Esta estrutura vai lhe permitir ajustar a altura da mesa, podendo mesmo trabalhar em pé durante parte do tempo. A troca entre trabalho sentado e em pé é uma ótima forma de melhorar a sua postura diminuindo as dores nas costas.

A estrutura pode suportar um tampo de mesa (não incluído) de 60 a 80 cm de profundidade e 120 a 180 cm de largura, o que já é uma área bastante grande para se trabalhar. O pé pode ser ajustado entre 62 cm a 127 cm de altura, suportado por 3 secções, subindo e descendo de forma mecânica dependendo da sua necessidade ao longo do dia. Permite memorizar 3 posições e ajustar manualmente para o que pretender, a qualquer momento.

O suporte elétrico ACGAM ET225E está disponível por cerca de 244 €, utilizando o código de desconto ACGAMET225. Se fizer a compra a partir do armazém Europa, terá ainda como oferta um tapete anti-fadiga, capaz de fazer um efeito de descompressão, adequado para aliviar a pressão nos joelhos, pernas e pés.

ACGAM ET225E

Box de TV Android H10 MAX+

Para os momentos de lazer, pode ainda melhorar os conteúdos que vê na TV, mesmo se tiver uma das “smart”. A H10 MAX+ vem equipada com Android 10 e, assim, dá ao utilizador a possibilidade de instalar as inúmeras apps disponíveis na Play Store, incluindo jogos e qualquer serviço de streaming.

Esta opção é muito acessível e oferece 2 GB de RAM, 16 GB de armazenamento interno e é compatível com conteúdo multimédia a 4K a 60fps e com os formatos mais comuns.

Tem ligações HDMI, Ehternet, SPDIF, AV, duas portas USB (uma delas 3.0) e ainda slot para cartões microSD. Existem ainda um ecrã frontal com algumas indicações.

A box de TV H10 MAX+ está disponível por apenas 20 €, com o código de desconto 5TO4SH9G, com portes gratuitos e entrega rápida.

H10 MAX+

Coluna Bluetooth Tronsmart Mega Pro

A Tronsmart Mega Pro tem uma potência de 60W com uma reprodução de graves fantástica considerando o seu tamanho. Tem tecnologia Bluetooth 5.0, jack áudio 3.5mm e também tem microfone, o que permite utilizá-la para chamadas.

Sendo portátil, tem uma bateria, que carrega via USB Tipo-C, com autonomia de até 10 horas de reprodução contínua, segundo indicação da marca. É ainda um produto à prova de água, ideal para acompanhar o utilizador nos seus banhos sem haver problemas com o vapor de água, ou mesmo para ir até à piscina nos dias de calor que se aproximam.

Esta coluna vem com TWS, permitindo ter duas colunas Tronsmart Mega Pro a reproduzir som simultaneamente. Dessa forma, consegue criar de forma fiel o efeito de som stereo. De

A coluna Bluetooth Tronsmart Mega Pro está disponível por 53€ (código NNNMPES) com o envio a partir de Espanha.

Tronsmart Mega Pro

Earbuds Tronsmart Onyx Ace

Vivendo na era das comunicações e do trabalho online, tem uns bons auscultadores é fundamental. Sem ter que fazer um grande investimento, os earbuds poderão ser uma excelente opção.

Os Tronsmart Onyx Ace têm um design semelhante aos AirPods da Apple, têm TWS, Bluetooth 5.0 e cancelamento de ruído. Oferecem ainda 4 microfones, para que as comunicações tenham uma maior qualidade, sem barulhos de fundo exagerados.

A caixa de transporte, serve também de carregador, oferecendo, no total, 24 horas de autonomia. São resistentes a água, têm funcionalidades ao toque e ainda têm acesso aos assistentes de voz mais populares como a Siri, Google Assistant e Cortana.

Os earbuds Tronsmart Onyx Ace estão disponíveis por apenas 20€, com o código NNNTSMACE. Tal como acontece todos os outros produtos, também este está disponível a partir do armazém de Espanha, com entrega gratuita e em 2 a 5 dias úteis, não estando sujeito a taxas adicionais.

Tronsmart Onyx Ace

Aproveite ainda outras promoções a decorrer atualmente, para todas as gamas de produtos e com stock nos armazéns europeus.