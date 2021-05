Portugal: Mesmos dados biométricos no cartão de cidadão e passaporte

Têm sido várias as novidades reveladas hoje pelo Governo português. A mais recente é relativa ao cartão de cidadão e passaporte que vão poder, em breve, usar os mesmos dados biométricos.

Para a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, esta solução, “que há apenas umas décadas poderia parecer tirada de um qualquer filme de ficção científica, estará a funcionar muito em breve”.

Dados biométricos também para usar a chave móvel digital

A ministra Alexandra Leitão revelou hoje no Fórum Portugal Digital que está neste momento a investir em “soluções de futuro” para modernizar e simplificar os serviços públicos digitais e deu como exemplo que “em breve” será possível “utilizar os mesmos dados biométricos no cartão de cidadão e no passaporte ou ativar a chave móvel digital recorrendo a uma aplicação móvel e à biometria”.

A biometria vai simplificar muitíssimo o acesso à chave móvel digital, permitindo que a sua utilização assente na recolha de imagens do rosto em tempo real e na comparação dessas imagens com a imagem facial constante do cartão de cidadão, de forma automatizada, recorrendo a ‘software’ com capacidade de deteção de vida e com os mais elevados padrões de segurança

Durante a sua intervenção, a ministra lembrou que a relação do Estado com a tecnologia se intensificou na sequência dos desafios impostos pela pandemia e o confinamento do país.

Segundo dados revelados, o número de cidadãos com chave móvel digital multiplicou-se e são agora 2,7 milhões e “em menos de uma semana quase 70 mil trabalhadores da Administração Pública passaram a trabalhar a partir de casa, desempenhando as suas funções de forma remota”.

O Governo está também a proceder a alterações no regime do cartão de cidadão, que vão simplificar os procedimentos de alteração da morada no documento, que atualmente já pode ser renovado sem sair de casa.

Segundo Alexandra Leitão, ainda no domínio da tecnologia que suporta a resposta do Estado aos cidadãos e às empresas, foi dado “um passo muito importante no sentido de obter ganhos de eficiência, aumentar a flexibilidade e alavancar de inovação e transformação digital, com a aprovação da Estratégia Cloud para a Administração Pública”.

Leia também…