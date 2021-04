Não tem Chave Móvel Digital? Peça-a online com os dados das Finanças

Ainda não tem Chave Móvel Digital (CMD) ? Com a pandemia os sistemas digitais têm hoje uma importância elevada. Cada vez vais usamos apps para pagamentos, fazemos pedidos através de apps, acedemos ao banco via app, etc.

No que diz respeito à autenticação, a CMD é uma excelente alternativa à autenticação baseada em utilizador/password e até ao próprio Cartão de Cidadão. Em tempo de pandemia, saiba como ter a sua Chave Móvel Digital.

O que é a Chave Móvel Digital?

A Chave Móvel Digital é um meio de autenticação que permite a associação de um número de telemóvel ao número de identificação civil (NIC) para um cidadão português e o número de passaporte para um cidadão estrangeiro residente em Portugal.

Onde pedir a chave móvel?

Além do cartão de cidadão, o utilizador pode solicitar a sua chave móvel digital que permite a associação de um número de telemóvel e/ou e-mail ao número de identificação civil (NIC), para um cidadão português, e o número de passaporte para um cidadão estrangeiro residente em Portugal.

A CMD pode ser solicitada numa loja do cidadão, mas com a pandemia é preferível que o faça online, usando para isso as credenciais de acesso ao portal das finanças. Para tal basta que sigam os seguintes passos:

Passo 1 – Acesso ao portal de autenticação do Governo aqui e em seguida, no bloco, Chave Móvel Digital, carregue em Ativar.

Passo 2 – Em seguida escolham como método de autenticação os dados de acesso ao Portal das Finanças

Passo 3 – Introduzam agora as credenciais de acesso usadas para o acesso ao Portal das Finanças.

Passo 4 – Por fim indiquem qual o número de telemóvel que pretendem associar e também o endereço de e-mail.

O utilizador irá receber um código de validação no telemóvel que terá de introduzir para validar a operação. Se tudo estiver correto, a CMD irá ser ativada com sucesso e o utilizador receberá os códigos na sua caixa de correio em 5 dias úteis.

CMD