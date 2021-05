Tenha controlo sobre a sua casa com a tecnologia domótica SmartLife

A série Smartlife da Nedis é o resultado de anos de desenvolvimento deste fabricante de dispositivos eletrónicos funcionais e de alta qualidade. Num ápice, podemos afirmar que a sua gama inclui de tudo um pouco.

Controle e monitorize de perto todos os seus produtos Nedis SmartLife onde se incluem os mais comuns: luzes led, interruptores, tomadas, câmaras, sensores, detetores, chaleiras elétricas e acessórios de computador. É possível tornar a nossa vida doméstica mais fácil, mais eficiente, mais saudável e mais confortável.

Produtos inteligentes, sem complicação

Inicialmente, podemos dizer que os produtos Nedis SmartLife são simples e intuitivos de utilizar. Verdadeiras pérolas face a outros produtos do mesmo género no mercado e, claramente, com a vantagem de poderem ser encontrados em plataforma nacional de renome, a Mauser.pt.

Então, a vasta gama de produtos Smartlife permite-nos criar a nossa própria casa inteligente pessoal, adaptada às necessidades de cada um e, importante sem necessidade de grande conhecimentos técnicos.

Por outro lado, os produtos são fáceis de montar rapidamente sem instalações complicadas, podendo usufruir imediatamente dos benefícios dos dispositivos adquiridos.

Cenário perfeito com lâmpadas e interruptores inteligentes

A Nedis Smartlife oferece uma variedade de lâmpadas inteligentes LED sem fios que mudam de cor dependendo do estado de espírito ou da hora do dia.

Em complemento, existe uma gama de interruptores de luz de controlo táctil dirigido por uma app que torna possível controlar as luzes em casa à distância.

Soluções inteligentes de segurança

Ao mesmo tempo, a segurança fica assegurada pelas câmaras Nedis Smart-IP que ajudam na segurança da nossa casa.

Modelos sem fios, com uma resolução de alta qualidade em HD. Basta simplesmente ligá-las à rede WiFi da sua casa – pelo que não é necessário um hub extra como acontece na maioria das marcas.

Nem só de vigilância necessitam os utilizadores e, para ficarem seguros, vai ser fácil evitar o risco de danos causados pela água.

Logo, graças ao seu tamanho compacto, o detetor de água inteligente pode ser colocado em locais de difícil acesso e, no caso de uma emergência, também soa um alarme no nosso smartphone através de notificação push.

Som e música por toda a casa ou espaços envolventes

Em contrapartida, poder desfrutar em toda a nossa casa ou espaços envolventes da mesma pode acontecer com os altifalantes inteligentes da Nedis.

Logo, vai ser possível conseguir som ambiente em várias divisões, mantendo o ritmo em toda a sua casa, ligando-se uns aos outros ou mesmo a outros altifalantes.

Não obstante, não foi esquecida a necessidade de facilitar a transmissão de música via Spotify, iHeartRadio e outros serviços.

Ao mesmo tempo, não é necessário comprometer a qualidade do som uma vez que todas as colunas da série têm um som completo e bem equilibrado.

Design combinado com inteligência

Sem dúvida que a partir de hoje vai poder orgulhar-se ainda mais da sua casa e do aspeto fantástico destes equipamentos, sempre com controlo dos mesmos à mão de semear.

Sim, é possível obter estilo de vida associado a boa aparência tecnológica e alta tecnologia, em simultâneo.

Agora, com toda esta parafernália de equipamentos interligados entre si, pode ser simples, por exemplo, imaginar e preparar um cenário romântico, com a diminuição das luzes, criando uma noite aconchegante ou, em questões de trabalho, iluminar com força todo o espaço do nosso trabalho.

Videoporteiro de casa

Um dos gadgets disponíveis com a Nedis SmartLife é o videoporteiro. Este sistema permite aceder diretamente do smartphone ou tablet.

Nunca foi tão fácil falar ver as visitas ou o vizinho que está a tocar à porta, na segurança do lar.

Em segundo lugar, além de videoporteiro, podemos juntar este sistema à vigilância na nossa propriedade e garantir assim um pouco mais de segurança.

Poupança de energia

A utilização de eletricidade deve, sem dúvida, ser feita de forma responsável, em especial para o futuro das gerações vindouras.

Desde já, podemos dizer que mesmo os aparelhos existentes podem tornar-se mais inteligentes e, por consequência, mais eficientes em termos energéticos.

A título de exemplo, podemos programar vários cenários como colocar o rádio começar a tocar assim que entrar no quarto ou preparar uma chávena de café a partir da cama numa manhã de domingo.

Vídeo

Em suma

Em suma, está nossa mão e na nossa vontade de ir mais além a criação de domótica doméstica com controlo absoluto sobre grande parte dos nossos items do dia a dia.

Entre segurança e a poupança ou uso adequado dos nossos dispositivos caseiros, o sistema Smartlife reúne numa só aplicação, sem necessidade de Hubs e afins o controlo de toda uma parafernália de equipamentos.

