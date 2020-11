Será no decorrer desta semana, mais concretamente no dia 26 de outubro, que a Xiaomi, através da sua submarca Redmi, vai lançar novos modelos de smartphones da linha Redmi Note 9. Sabe-se que dois dos modelos serão 5G e que haverá um terceiro, aparentemente mais acessível.

Agora, é o co-fundador da Xiaomi Lei Jun que vem às redes sociais desvendar um pouco mais destes modelos, em concreto, o preço.

Os novos smartphones da linha Redmi Note 9

Depois de muitos rumores, a Xiaomi irá finalmente acabar com os segredos com a apresentação da nova série de smartphones Redmi Note 9.

O anúncio foi feito pela empresa há poucos dias, confirmando que serão três os dispositivos lançados.

O design do novo Redmi Note 9 será partilhado em grande parte com o Xiaomi Mi 10T lite. Não se espera, no entanto, que os três modelos tenham esta imagem, podendo a Xiaomi ter aproveitado outros chassis que já tenha alocados a outros modelos para os relançar nestes novos produtos. Além da imagem que revela duas cores, o azul claro e o roxo.

Há ainda rumores que apontam para o lançamento de dois modelos 5G, poderão eles ser as versões dos já lançados Redmi Note 9 e Note 9 Pro e ainda uma versão 4G que poderá ter uma bateria de 6000 mAh.

O preço

Lei Jun que é hoje a cara principal da Xiaomi, utilizou a sua conta na rede social Weibo para falar um pouco sobre os novos lançamentos da linha Redmi e deixa no ar que o modelo mais barato a ser lançado, deverá ter um preço a rondar os 1000 Yuans, ou seja, um pouco menos que 130 €.

Avança ainda que esta linha será melhor em vários aspetos, nomeadamente em desempenho, fotografia e autonomia. Pontos que dão assim força aos rumores que já estão a chegar ao público.

Há ainda uma publicação chinesa que aponta preços para o modelo 5G, em concreto para a versão Redmi Note 9 Pro 5G. Segundo se pode ler então, este modelo irá ser vendido a partir de 1500 Yuans, o que corresponde a cerca de 200 €.

Está curioso para conhecer estes novos lançamentos?