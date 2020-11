Konami e FPF assinam parceria estratégica

Simbiose entre futebol e futebol virtual em foco numa parceria inédita no videojogo eFootball Pro Evolution Soccer 2021.

A Federação Portuguesa de Futebol anuncia que chegou a acordo com a Konami para uma parceria estratégica na implementação da marca FPF no videojogo eFootball PES 2021, tendo ainda em vista o desenvolvimento de atividades de futebol virtual.

A parceria entre as duas marcas globais permitirá continuar a levar o futebol virtual a todos os cantos do mundo. Os campeões europeus, onde estão incluídos alguns dos jogadores mais mediáticos do planeta, têm tudo para continuarem a assumir-se como uma importante plataforma de inspiração para todos os praticantes e novas gerações.

Uma parceria para o desenvolvimento do futebol virtual.

A dinamização do futebol virtual em termos globais pode proporcionar a realização de eventos de grande escala em Portugal, sendo que a Cidade do Futebol poderá vir a receber, no futuro, uma competição internacional da Konami. Neste sentido, a FPF eFootball tem todas as condições para assumir-se como um autêntico laboratório de inovação tendo em conta o desenvolvimento e a evolução do futebol virtual. Para tal, a FPF eFootball e a USP (Unidade de Saúde e Performance) preveem fortalecer a colaboração com vista a estudos científicos sobre a performance dos atletas de futebol virtual. A parceria com a Konami também inclui a aposta em projetos de inclusão e responsabilidade social com o claro objetivo de que o futebol virtual seja praticado por todos.

Com a marca FPF presente no jogo, o ecossistema competitivo de eFootball PES a nível nacional ganha nova força e será uma das grandes apostas da FPF eFootball, como reforça o coordenador da divisão, Raul Faria: “Esta época vamos ter três novas competições de eFootball PES 2021, além do qualificador nacional para o eEuro 2021. O nosso foco é criar mais condições para atletas e clubes apostarem no eFootball PES e aumentar o nível competitivo em Portugal. Temos grandes ambições para a Seleção Nacional e queremos estar na fase final do eEuro 2021. Esta parceria com a Konami vai criar condições para que exista um desenvolvimento dos grassroots a nível de eFootball PES”, adiantou.

O PES Challenge será a primeira grande competição da época e além de um prizepool, vai apurar os dois finalistas para a pré-convocatória do eEuro 2021. As inscrições abrem em novembro.

Komani e FPF juntos na promoção do eEuro 2021 e Euro 2020

Com a fase final do Euro 2020 agendada para o verão de 2021, a Seleção Nacional, atual campeã da europa, está em destaque no eFootball PES 2021, videojogo da Konami que detém os direitos da prova da UEFA. As duas entidades unem, assim, esforços na promoção das duas competições e na sinergias que se podem criar na relação entre elas.

Para Nuno Moura, CMO da FPF, esta parceria promete levar a marca FPF aos milhares de fãs do futebol virtual espalhados por todo o mundo: “A FPF tem um dos projetos mais desenvolvidos de efootball em termos mundiais. Estamos muito satisfeitos por colaborar com a Konami a nível global, assumindo-nos como plataforma de inovação que irá ajudar na evolução desta modalidade. Mais do que entretenimento ou competição, estamos a desenvolver um sistema que irá aproximar, mais do que nunca, jogadores e fãs em torno da modalidade que amam, seja através de um jogo disputado numa consola ou num estádio, isto tudo de uma forma absolutamente complementar. Vamos envolver a próxima geração de fãs de futebol de todo o mundo e encontrar novos métodos para impulsionar e dinamizar a sua participação. Acreditamos fortemente que esta colaboração pode produzir resultados inovadores para toda a indústria do futebol”.

Jonas Lygaard, Senior Director – Brand & Business Development na Konami Digital Entertainment, B.V. acrescentou: “Sentimo-nos gratos e honrados pela FPF partilhar a nossa visão sobre o efootball e por estar a ser o exemplo para outras federações de futebol seguirem o mesmo caminho. Com o eEuro2021 a chegar e muito mais no horizonte, estamos convictos que a parceria entre estas duas entidades poderá ser mais um passo na afirmação desta modalidade em crescimento”.