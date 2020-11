Rumor: iOS 15 não será compatível com iPhone 6S e iPhone SE de primeira geração

Estamos já a pouco mais de 7 meses de conhecer o iOS 15. A Apple trabalha já no próximo sistema operativo e os rumores já começaram a dar algumas dicas de como será o novo sistema para os iPhones. Segundo os rumores, além de alguns desejos dos utilizadores da Apple, o novo iOS irá deixar de fora também equipamentos mais antigos. Assim, o iOS 15 não será compatível com os modelos de iPhone 6s e iPhone SE de primeira geração.

Ao contrário do iOS 14, o próximo sistema operativo não irá acolher estas máquinas antigas.

iOS 15 não suportará iPhones de 2015/2016

Um novo rumor revela que o iOS 15 não oferecerá suporte aos mesmos modelos de iPhone compatíveis com a versão atual do iOS. De acordo com algumas informações, a Apple deixará de oferecer suporte para os modelos de iPhone 6s e iPhone SE de primeira geração. O relatório também afirma que a empresa lançará o iOS 15 ao público em 15 de setembro de 2021.

Isso significa que o iOS 15 pode ser instalado nos seguintes dispositivos:

Linha iPhone 2021 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone SE (2.ª geração) iPod touch (7.ª geração)

Conforme é sabido, o iPhone 6s e o iPhone 6s Plus foram lançados em setembro de 2015, enquanto o iPhone SE em março de 2016. Os dispositivos tiveram um tremendo sucesso e a Apple continuou a apoiá-los por mais de quatro anos.

Utilizadores do iPhone atualizam o sistema muito rápido

O iOS 14 atingiu os 50% de máquinas atualizadas em meados de outubro. Tal feito veio sobrepor-se ao que o iOS 13 havia conseguido. Atualmente, o iOS 14 está já instalado em cerca de 72% dos milhões de iPhones suportados pelo novo sistema operativo.

Leia também: