Nothing quer revolucionar as suas fotografias: Phone (3a) Series terá câmaras profissionais

Não sendo substitutos das câmaras fotográficas, a verdade é que muitos utilizadores procuram que os smartphones tenham características de topo neste campo. Por isso, a Nothing anunciou que melhorará significativamente a câmara do seu próximo lançamento, oferecendo um sistema de câmara de nível profissional.

Com a apresentação marcada para o dia 4 de março, a Phone (3a) Series da Nothing chegará repleta de novidades.

Recentemente, aliás, partilhámos que a empresa, sediada em Londres, tinha mostrado um close-up do modelo, apresentando um dos lados e revelando um novo botão, logo abaixo do botão power.

Agora, num comunicado enviado ao Pplware, a Nothing revela que o Phone (3a) chegará com melhorias significativas na câmara, em comparação com o seu antecessor, o Phone (2a).

Nothing anuncia câmaras mais potentes para a série Phone (3a)

Uma das atualizações mais significativas será a adição da lente periscópio de 50 MP, com zoom ótico de 3x, zoom no sensor de 6x e ultra zoom de 60x, "proporcionando fotografias macro nítidas e detalhadas e uma distância de foco de 70 mm perfeita para retratos".

A marca revelou que o TrueLens Engine 3.0 da Nothing aproveita o hardware de topo para produzir fotografias de qualidade profissional e realistas por via de uma combinação de mapeamento de tons com Inteligência Artificial e deteção de cenas.

Mais do que isso, o TrueLens Engine compreende cada imagem e ajusta-a para obter um equilíbrio fotográfico clássico com tecnologia computacional de última geração.

O sensor principal de 50 MP da série Phone (3a) capta ainda mais 64% de luz ao nível dos píxeis, pelo que tem uma capacidade de captação total 300% superior à do Phone (2a). Desta forma, a Nothing assegura maior profundidade e nitidez.

Todos os quatro sensores suportam a saída de fotografias Ultra HDR e os sensores principal e frontal suportam a gravação de vídeo 4K com filmagens estáveis e melhoramento noturno, segundo avançado pela Nothing.