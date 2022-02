Nothing poderá estar a preparar o seu primeiro smartphone Android com SoC da Qualcomm

A empresa Nothing surgiu no mercado há muito pouco tempo e tem nos seus comandos Carl Pei, cofundador da OnePlus. Atualmente, ainda só é conhecido um produto, uns earbuds ear (1) disponíveis por 99 €, cujo design transparente é o seu principal atrativo. No entanto, um novo produto poderá estar a chegar sob forma de smartphone Android.

Será que Carl Pei estará a criar o novo "flagship killer"?

O cofundador da OnePlus, Carl Pei, está (aparentemente) a começar a deixar pistas sobre o lançamento de um novo produto Nothing. Em concreto, poderemos esperar que seja lançado um smartphone Android.

Relembre-se que a OnePlus, quando surgiu no mercado, trouxe um smartphone com desempenho de topo, mas a um preço muito mais acessível, sendo apelidado pela própria empresa de "flagship killer". Esta entrada no mercado, criou uma tendência e fez crescer muitas outras marcas com o mesmo objetivo, mas em várias gamas.

Agora Pei poderá estar pronto para reformular o conceito e colocar no mercado mais uma proposta surpreendente, agora sob a marca Nothing.

Nothing deverá lançar um smartphone Android ainda este ano

Carl Pei tem publicado alguns tweets que, apesar de não explicarem muito, o seu objetivo parece ser bastante evidente.

De volta ao Android

O Android 12 é bom

Estas foram duas das mais recentes publicações na rede social Twitter, mas antes já tinha partilhado um desenho da possível estrutura de um smartphone Nothing, feito por um entusiasta e fã da marca.

A dar força a estas partilhas, há ainda a interação das contas oficiais do Android e Snapdragon nos tweets de Carl Pei, dando a entender que as três empresas já estão a unir esforços para, em breve, ser colocado um novo produto no mercado.

Atualmente, a empresa tem no seu portefólio apenas um produto. Trata-se de uns auscultadores sem fios, que se destacam pelo desing transparente que oferecem. Esta pode ser, aliás, uma característica que irá acompanhar os vários produtos lançados pela empresa no futuro.

Apesar destes teasers lançados por Carl Pei não se sabe quando poderá, efetivamente chegar um novo produto Nothing ao mercado. Ficaremos atentos aos desenvolvimentos.