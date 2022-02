Bola de fogo sobrevoou a Península Ibérica a 54 mil quilómetros por hora

São muitos avistamentos, estarão a crescer em proporção ao incremento de satélites na órbita baixa da Terra. Depois de vários avistamentos de material Starlink que foi destruído na semana passada, agora foi vista uma nova bola de fogo a voar sobre a Península Ibérica, a 54 mil quilómetros por hora.

O clarão iluminou na noite desta segunda-feira o céu sobre a região espanhola da Andaluzia e foi visível em quase toda a Península Ibérica.

Segundo informações partilhadas pelo canal do projeto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC), a bola de fogo foi vista por volta das 22h, hora local, no dia 14 de fevereiro. A imagem passada fazia lembrar o brilho da Lua cheia.

Segundo revela Jose Maria Madiedo, astrónomo do projeto SMART, o meteorito terá entrado na atmosfera terrestre a cerca de 54 mil quilómetros por hora.

A rocha vinda do espaço, ao entrar na atmosfera da Terra a uma grande velocidade, ficou incandescente. A fricção gerou uma bola de fogo que pôde ser observada em quase toda a Península Ibérica, principalmente pelos habitantes de toda a região da Andaluzia, em Espanha.

Este evento que teve início a cerca de 82 quilómetros acima da localidade de Las Escuelas, província de Jaén.

A bola de fogo foi detetada pelo sistema do projeto SMART, que opera no âmbito da Rede Meteorológica e de Observação da Terra do Sudoeste da Europa (SWEMN). Este projeto tem como missão monitorizar continuamente o céu, com o intuito de registar e estudar o impacto na atmosfera terrestre de rochas de diferentes objetos do Sistema Solar.