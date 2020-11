Nokia 5.4 poderá chegar em breve – o que esperar deste Android?

A Nokia apresenta-se ainda como uma marca de confiança para muitos consumidores. Apesar do histórico, da passagem pela Microsoft, da sua paragem na produção de smartphones e depois na sua compra por parte HMD Global, a verdade é que a marca é ainda bastante sólida e os seus smartphones integrados no programa Android One continuam numa caminhada de sucesso.

Em março deste ano, a empresa lançou o Nokia 5.3, um modelo de gama média/baixa, com especificações que se destacam, como Android 10, Snapdragon 665, 64 GB de armazenamento, NFC e ainda quatro câmaras na traseira. Agora, mais cedo do que se espera, poderá ser lançado o seu sucesso.

2020 veio trazer inúmeros desafios a todos nós. No caso concreto das empresas fabricantes de smartphones o ano foi de perdas, de uma forma generalizada e há de fazer de tudo para reverter as quebras nas vendas.

Assim, vemos a maioria das fabricantes a ajustar os seus calendários de lançamentos e, no caso da HMD Global, com os seus Nokia, não será diferente.

A série Nokia 5, recebeu o modelo 5.3 em março deste ano e, segundo uma publicação recente, o seu sucessor Nokia 5.4 poderá ser lançado também em 2020.

Nokia 5.4 chega ainda em 2020?

Há rumores que o Nokia 5.4 será apresentado no mesmo momento em que a empresa fará o anúncio dos Nokia 7.3 5G e 9.3 PureView. Isso devrá acontecer ainda em dezembro de 2020.

As especificações que correm pela web fazem do Nokia 5.4 uma opção bastante interessante no segmento dos smartphones Android de baixo custo. Para o ecrã é referido um tamanho de 6,39″ com câmara punch hole, ou seja, aquela que surge a prefurar o ecrã. Apesar de não haver indicação ainda da resolução, perante a gama onde se insere, deverá apresentar-se com um ecrã HD+.

O processador será superior ao Snapdragon 665, do antecessor, mas também sobre este não há indicações. Já sobre o armazenamento interno deverá ter 128 GB e 4 GB de RAM.

Pela imagem partilhada pelo NPU, o smartphone terá quatro câmaras na traseira e um sensor de impressões digitais logo abaixo deste módulo. Além disso, estará disponível nas cores azul e verde.

Não é expectável que seja nesta gama que a Nokia passe a integrar carregamento rápido de 18W, mas se tal acontecesse seria bem-vindo.

