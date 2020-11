Top 5 smartphones por menos de 300 € para comprar nesta Black Friday

Estamos em época de promoções e muitos escolhem o momento para fazer compras mais caras, onde se incluem os smartphones. Na verdade, a Black Friday é só amanhã, mas as lojas aproveitam o mês inteiro, e até ao natal, para oferecer produtos a preços mais em conta.

Assim, hoje deixamos a sugestão de alguns smartphones, bem como o preço médio antes de qualquer promoção, para perceber se está perante uma real promoção ou um ludibriar por parte das lojas.

Huawei P40 Lite – Preço médio 250 €

O Huawei P40 Lite é um modelo com preço médio de 250 € em época normal, mas até é frequente encontrá-lo desde os 200 €. Este smartphone Android, vem com AppGallery e Petal Search, com cada vez mais apps disponíveis. O seu processador é um Kirin 810 (7 nm), tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Na traseira conta com quatro câmaras, sendo a principal de 48 MP. Na frente, a câmara é 16 MP. Para quem valoriza, tem jack de áudio de 3,5 mm e também NFC.

Especificações Gerais Ecrã : IPS 6,4″ FullHD+

: IPS 6,4″ FullHD+ Sistema operativo : Android 10, EMUI 10 com AppGallery

: Android 10, EMUI 10 com AppGallery Processador : Kirin 810 (7 nm)

: Kirin 810 (7 nm) RAM : 6 GB

: 6 GB Armazenamento interno : 128 GB

: 128 GB Câmara Frontal : 16 MP (1080p@30fps)

: 16 MP (1080p@30fps) Câmara Traseira : (1080p@30fps)

: (1080p@30fps) 48 MP, f/1.8, 26mm (wide)



8 MP, f/2.4, (ultrawide)



2 MP, f/2.4, (macro)



2 MP, f/2.4, (depth)

Jack de áudio de 3,5mm : sim

: sim NFC : sim

: sim Bateria : 4200 mAh – carregamento rápido 40W

: 4200 mAh – carregamento rápido 40W USB: Tipo-C

Uma opção mais acessível, que já aqui testámos, é o Huawei P40 lite. Este smartphone tem um preço médio de 160 €.

Xiaomi Poco X3 NFC – Preço médio 270 €

Com um preço médio de 270 €, o Xiaomi Poco X3 NFC apresenta-se com um processador Snapdragon 732G (8 nm) com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Há que considerar que existe uma versão ligeiramente mais barata, de 64 GB.

A câmara principal é de 64 MP e já grava a 4K a 60fps. Além disso, a bateria é de 5160 mAh com carregamento rápido a 33W.

Especificações Gerais Ecrã : IPS 6,67″ FullHD+

: IPS 6,67″ FullHD+ Sistema operativo : Android 10, MIUI 12

: Android 10, MIUI 12 Processador : Snapdragon 732G (8 nm)

: Snapdragon 732G (8 nm) RAM : 6 GB

: 6 GB Armazenamento interno : 64/128 GB

: 64/128 GB Câmara Frontal : 20 MP (1080p@30fps)

: 20 MP (1080p@30fps) Câmara Traseira : (4K@30fps)

: (4K@30fps) 64 MP, f/1.9 (wide)



13 MP, f/2.2 (ultrawide)



2 MP, f/2.4 (macro)



2 MP, f/2.4 (depth)

Jack de áudio de 3,5mm : sim

: sim NFC : sim

: sim Bateria : 5160 mAh – carregamento rápido 33W

: 5160 mAh – carregamento rápido 33W USB: Tipo-C

Oppo Find X2 Lite – Preço médio 440 €

Apesar do preço médio estar acima daquilo que referimos como premissa neste artigo, a verdade é que, o OPPO Find X2 Lite pode, nesta fase de descontos, ser encontrado por menos de 300 € em várias lojas.

O smartphone tem um processador Snapdragon 765G (7 nm) e já tem ecrã AMOLED com proteção Gorilla Glass 5. O sistema de câmaras é muito semelhante aos anteriores e também já permite gravação de vídeo a 4K.

Especificações Gerais Ecrã : AMOLED 6,4″ FullHD+

: AMOLED 6,4″ FullHD+ Sistema operativo : Android 10, ColorOS 7

: Android 10, ColorOS 7 Processador : Snapdragon 765G (7 nm)

: Snapdragon 765G (7 nm) RAM : 8 GB

: 8 GB Armazenamento interno : 128 GB

: 128 GB Câmara Frontal : 32 MP (1080p@30fps)

: 32 MP (1080p@30fps) Câmara Traseira : (4K@30fps)

: (4K@30fps) 48 MP, f/1.7 (wide)



8 MP, f/2.2 (ultrawide)



2 MP, f/2.4 (BW)



2 MP, f/2.4 (depth)

Jack de áudio de 3,5mm : sim

: sim NFC : sim

: sim Bateria : 4025 mAh – carregamento rápido 30W

: 4025 mAh – carregamento rápido 30W USB: Tipo-C

Samsung Galaxy M51 – Preço médio 380 €

O Samsung Galaxy M51 está na mesma situação que o smartphone anterior. O seu preço médio, antes de descontos ronda os 380 €. No entanto, já pode ser encontrado por um valor a rondar os 300 €, nalgumas lojas, mesmo abaixo desse valor.

O smartphone da Samsung, lançado no final de agosto, tem um ecrã Super AMOLED Plus de 6,7″ e oferece um processador Snapdragon 730G (8 nm). Além disso, está disponível em duas versões, uma de 6 GB + 128 GB e outra de 8 GB + 128 GB, já para não falar na enorme bateria de 7000mAh.

Especificações Gerais Ecrã : Super AMOLED Plus 6,47″ FullHD+

: Super AMOLED Plus 6,47″ FullHD+ Sistema operativo : Android 10, One UI 2.1

: Android 10, One UI 2.1 Processador : Snapdragon 730G (8 nm)

: Snapdragon 730G (8 nm) RAM : 6/8 GB

: 6/8 GB Armazenamento interno : 128 GB

: 128 GB Câmara Frontal : 32 MP (1080p@30fps)

: 32 MP (1080p@30fps) Câmara Traseira : (4K@30fps)

: (4K@30fps) 64 MP, f/1.8 (wide)



12 MP, f/2.2 (ultrawide)



5 MP, f/2.4 (macro)



5 MP, f/2.4 (depth)

Jack de áudio de 3,5mm : sim

: sim NFC : sim

: sim Bateria : 7000 mAh – carregamento rápido 25W

: 7000 mAh – carregamento rápido 25W USB: Tipo-C

Xiaomi Mi 10T Lite – Preço médio 280 €

O smartphone Xiaomi Mi 10T Lite é a última sugestão. Este modelo foi lançado em setembro e tem um preço médio de 280 €. Pode ser encontrado com 6 GB de RAM com 64 GB ou 128 GB. Este último modelo tem um preço médio ligeiramente acima dos 300 €.

O ecrã é IPS de 6,67″ e o processador é um Snapdragon 750 5G (8 nm). Uma vez mais, a configuração das câmaras é muito semelhante às opções anteriores e a bateria de 4820 mAh também permite carregamento rápido.

Especificações Gerais Ecrã : IPS 6,67″ FullHD+

: IPS 6,67″ FullHD+ Sistema operativo : Android 10, MIUI 12

: Android 10, MIUI 12 Processador : Snapdragon 750 5G (8 nm)

: Snapdragon 750 5G (8 nm) RAM : 6 GB

: 6 GB Armazenamento interno : 64/128 GB

: 64/128 GB Câmara Frontal : 16 MP (1080p@30fps)

: 16 MP (1080p@30fps) Câmara Traseira : (4K@30fps)

: (4K@30fps) 64 MP, f/1.9 (wide)



8 MP, f/2.2 (ultrawide)



2 MP, f/2.4 (macro)



2 MP, f/2.4 (depth)

Jack de áudio de 3,5mm : sim

: sim NFC : sim

: sim Bateria : 4820 mAh – carregamento rápido 25W

: 4820 mAh – carregamento rápido 25W USB: Tipo-C

Gostaria de ver estas sugestões para outros produtos ou para smartphones noutra gama de preços?