Traffix, um jogo português contra as horas de ponta

Quantas vezes já vos deu vontade de poderem controlar um semáforo e, dessa forma, controlar o fluxo de trânsito de determinada rua? Se a vossa resposta for maior que zero, então Traffix talvez seja a resposta para esses vossos desejos…

Mas mais… Traffix é um jogo em desenvolvimento por uma equipa portuguesa.

Os estúdios portugueses Nerd Monkeys e Infinity Games anunciaram recentemente o lançamento do Traffix para a Nintendo Switch, um jogo bastante criativo e que desafia o jogador a controlar e gerir semáforos em alguns cenários bastante caóticos.

O jogo que, após ter sido lançado para mobile e PC, será lançado no inicio do próximo ano para a Nintendo Switch, e tem a sua mais-valia na forma como obriga o jogador a desmultiplicar-se em decisões, que têm de ser rápidas e sincronizadas. É como se o jogador de repente se fosse transformado num sistema computacional de controlo de semáforos.

Em Traffix, as estradas são lugares onde o caos e o stress reinam. Mas calma, existe agora uma solução para acabar com todo o pânico nas estradas. O jogador terá de controlar as luzes dos semáforos e assegurar a satisfação e segurança dos condutores.

No entanto, é preciso ter cuidado pois, tal como na vida real, há condutores incrivelmente maus e descuidados.

O jogo apresenta vários cenários com graus de dificuldade diferentes e, pelo que nos foi dado a conhecer, serão inspirados em algumas das maiores cidades do mundo como Lisboa, Paris, Tóquio ou Las Vegas.

Traffix é um jogo português que será lançado no dia 21 de dezembro para Nintendo Switch, mas podem fazer a pré-compra na Nintendo eShop já desde o dia 27 de novembro com um desconto de 20% sobre o preço original.

Traffix no Google Play

Traffix na Apple Store