A Xiaomi anunciou no Mobile World Congress 2023 (MWC 2023), a sua mais recente conquista tecnológica conceptual, os Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition.

Os primeiros óculos AR sem fios da Xiaomi são uma inovação tecnológica de vanguarda sendo os primeiros óculos AR sem fios da Xiaomi a utilizarem computação distribuída, oferecendo um visor adaptável ao nível da retina que se ajusta em função do nível de iluminação do ambiente em que nos encontramos.

Com uma conectividade melhorada a um smartphone preparado para Snapdragon Spaces, permite um acompanhamento manual inovador e refinado, suporta uma gama abrangente de aplicações para ecrãs maiores e oferece inovação de vanguarda em compatibilidade com diferentes dispositivos.

Óculos AR sem fios, experimente a baixa latência com um design sem fios

Os Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition foram concebidos tendo em mente a experiência individual. Em vez de depender de uma ligação com fios a um dispositivo anfitrião, este equipamento foi concebido com apenas 126g e adota canais de interconexão de alta velocidade desenvolvidos pela Xiaomi para conseguir uma ligação de dados de alta velocidade do smartphone aos óculos AR.

Construídos sobre a Plataforma Snapdragon® XR2 Gen 1 e apresentando uma ligação de comunicação de baixa latência patenteada da Xiaomi, estes óculos preparados para a Snapdragon Spaces™ XR Developer Platform oferecem uma latência sem fios tão baixa como 3ms1 entre o smartphone e os óculos, e uma ligação sem fios com latência de ligação total tão baixa como 50ms2 que é comparável soluções com fios.

Os óculos inteligentes apresentam um design leve que incorpora uma gama de materiais leves como liga de magnésio-lítio, peças de fibra de carbono, e uma bateria de ânodo de silício-oxigénio autodesenvolvida. Com um peso de apenas 126g, estes óculos são concebidos para minimizar qualquer carga física para o utilizador.

Além disso, através da análise de dezenas de milhares de amostras de dados de movimentos de cabeça, os óculos foram calibrados com precisão, tendo em conta detalhes como o centro de gravidade, espaçamento entre hastes, ângulo, descanso nasal, e outros fatores que contribuem para uma experiência superior.

Os óculos Xiaomi Wireless AR Glasses estão entre os primeiros da indústria a obter uma visualização de "nível de retina". Tal como com os conceitos de visualização de alto nível, existe um limiar de qualidade de "valor crítico" para os óculos de AR. Quando a resolução angular ou PPD (pixels por grau) se aproxima dos 60, o olho humano não consegue distinguir a granularidade.

O PPD dos óculos RA Xiaomi Wireless é de 58, sendo o líder da indústria mais próximo de cumprir esta especificação de qualidade.

Com um módulo ótico que compreende um par de ecrãs MicroOLED, os Xiaomi Wireless AR Glass chegam com prismas condutores de luz com forma livre para obter uma apresentação de imagem clara. Estes prismas são capazes de realizar uma refração de luz complexa num volume limitado.

O conteúdo exibido no ecrã é refletido por três superfícies dentro dos prismas condutores de luz, resultando numa apresentação final diante dos olhos do utilizador.

O desenho do módulo ótico dos óculos inteligentes minimiza a perda de luz e produz imagens claras e brilhantes com um brilho de até 1200 nit, proporcionando uma base forte para aplicações AR. Além disso, os óculos inteligentes vêm equipados com lentes electrocrómicas que se podem adaptar a diferentes condições de iluminação.

Estas lentes permitem um modo de blackout que oferece uma experiência imersiva ao visualizar conteúdos, enquanto o modo transparente produz uma experiência AR mais viva que mistura realidade e elementos virtuais.

Xiaomi AR Gesture Control, uma forma mais natural de interagir

Os Xiaomi Wireless AR Glass também apresentam uma interação inovadora de micro gestos que permite uma interação de gestos puros com uma só mão e altamente precisos. Este tipo de interação mostra uma das direções que a Xiaomi acredita que a interação humano-computador irá seguir no futuro.

A Xiaomi utiliza as articulações dos dedos internos do utilizador como uma área de reconhecimento de gestos para os Xiaomi Wireless AR Glasses. A direção é orientada a partir da segunda articulação do dedo médio, sendo que a segunda articulação do dedo indicador representa a direção ascendente. Quando combinado com as áreas circundantes, isto forma uma chave direcional de quatro vias para operações básicas de movimento.

Os Xiaomi Wireless AR Smart Glass incorporam uma câmara AON de baixo consumo de energia que permite uma interação por gestos prolongada e facilita as funcionalidades. Além disso, os utilizadores podem também optar por controlos convencionais de smartphones, que podem ser emparelhados e utilizados como um gesto ou controlo de touchpad.

Trazer uma experiência nova e mais ligada aos óculos AR

Os Xiaomi Wireless AR Smart Glasses Discovery Edition requerem o emparelhamento com Xiaomi 13 ou outro dispositivo preparado com Snapdragon Spaces. Os óculos estão disponíveis com um design colorido de titânio e suportam três tamanhos de apoios de nariz. Os utilizadores míopes podem usar um clipe miópico fixável. Em termos de suporte de software, os óculos são compatíveis com a estrutura de desenvolvimento da Qualcomm Snapdragon Spaces, OpenXR, e Microsoft MRTK. A Xiaomi pretende trabalhar em estreita colaboração com os programadores para acelerar a chegada de AR.