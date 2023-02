O Spotofy tem mudado a sua interface para a tornar mais simples para o utilizador. São pequenas alterações que mudam tudo e que rapidamente se tornam lógicas e usadas. A mais recente surge agora, com o fim do coração de gosto e a chegada de um novo botão de mais, com muitas funções.

Todos nos habituámos a usar o coração da interface do Spotify para marcar músicas e outros programas como sendo gostadas. É a forma mais simples de dizer ao serviço de streaming as nossas preferências nesta área e marcar para ouvir mais tarde.

Esse botão que nos habituámos a usar vai agora ser removido, sendo substituído por uma novidade. Falamos de um simples botão de mais, que irá ter na sua base a mesma função que o outro já oferecia. No entanto, este não ser vai ficar por aqui.

Do que o Spotify mostrou, este seu novo botão de mais vai abrir ao utilizador um leque de novas opções integradas. Estas já existiam, mas obrigavam o utilizador a dar vários passos e a usar várias funções para conseguir chegar ao que agora faz com 2 toques no botão mais.

Com um segundo toque nesta zona da interface do Spotify os utilizadores vão também poder colocar a música numa playlist. Além disso, e com o mesmo botão, passa a poder adicionar facilmente um álbum inteiro à biblioteca do utilizador.

Bastará clicar no botão mais para adicionar um álbum, lista de reprodução ou audiolivro favorito à biblioteca. O utilizador vai ver a marca de verificação verde assim que for adicionado com sucesso.

Esta é uma alteração que já está ativa e que todos vão poder usar. Basta atualizar a app do Spotify e rapidamente vão perceber que o conhecido coração é agora um botão de mais, com novas funcionalidades e com mais capacidades para dar ao utilizador uma poupança de tempo.