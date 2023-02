Os jogos são uma das áreas mais rentáveis do mundo tecnológico e, portanto, não admira que regularmente sejam lançados novos e mais apelativos títulos. E uma das formas de medirmos a popularidade de um jogo é através da aquisição do mesmo por parte dos jogadores. Assim, o novo jogo Sons of the Forest já é um verdadeiro sucesso uma vez que conseguiu atingir os 2 milhões de vendas em apenas 24 horas no acesso antecipado.

Sons of the Forest: 2 milhões de cópias vendidas em 24 horas

Sons of the Forest é um jogo de horror e de sobrevivência desenvolvido pela Endnight Games e publicado pela Newnight. Trata-se de uma sequela do jogo The Forest de 2014 e foi lançado no passado dia 23 de fevereiro para o sistema operativo Windows através de acesso antecipado.

Mesmo com vários atrasos, os jogadores receberam com entusiasmo esta sequela e, embora ainda não se trate do jogo completo, pois os criadores optaram pelo lançamento de acesso antecipado para evitar mais demoras, a sua chegada antecipada já conseguiu alcançar 2 milhões de vendas em apenas 24 horas.

A nota sobre este sucesso foi partilhada no Twitter através da conta oficial da criadora do jogo.

Para além deste marco impressionante, o jogo Sons of the Forest também conseguiu juntar mais de 250.000 jogadores em simultâneo na Steam no dia do seu lançamento antecipado.

Apesar de muitos jogadores não serem a favor dos jogos chegarem por acesso antecipado, esta é uma maneira de já começarem a perceber a dinâmica do jogo, mesmo que, naturalmente. encontrem várias falhas e bugs. Mas assim que o jogo completo seja lançado, espera-se que todas essas condicionantes fiquem resolvidas.