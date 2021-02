LG suspendeu o projeto do seu curioso smartphone enrolável

Depois de alguns rumores e leaks, a LG surpreendeu tudo o todos ao deixar uma pequena, mas interessante, apresentação do seu smartphone enrolável na CES 2021. Este equipamento despertou a atenção dos consumidores, uma vez que se trata de um dobrável que enrola e, portanto, diferente dos que existem no mercado.

No entanto, agora algumas fontes indicam que a marca sul-coreana terá suspendido o projeto do LG Rollable. Os fornecedores já terão sido avisados e os trabalhos para a concretização deste smartphone estarão parados. Talvez a LG não esteja ainda preparada para dar este passo, ou poderá ter descartado por completo a produção de um smartphone com estas características.

Apesar de já existirem alguns modelos diferentes de smartphones dobráveis no mercado, a LG surgiu com uma ideia completamente diferente. Em vez de um smartphone que efetivamente dobra, a marca sul-coreana pensou num telefone que enrola, designado LG Rollable.

Enquanto as informações eram apenas rumores, os consumidores achavam improvável este equipamento ser produzido. No entanto, durante a CES 2021, a marca deixou um breve vislumbre de como seria este seu curioso smartphone enrolável.

No entanto parece que este equipamento poderá não ver em breve, ou nunca, a luz do dia.

LG suspendeu o projeto do seu LG Rollable

De acordo com fontes do site Yonhap News, a LG terá dito aos seus fornecedores, incluindo fabricantes dos ecrãs BOE, para suspenderem os trabalhos em torno do LG Rollable. No entanto, tal não significa que a marca descarte totalmente um eventual lançamento deste telefone enrolável. Mas, para já, não será uma realidade.

Segundo um porta-voz da empresa, nada poderá ser confirmado neste momento em relação a este smartphone.

No entanto, e caso a empresa sul-coreana opte por desistir deste projeto, o mais provável é que as fabricantes envolvidas exijam alguma compensação financeira.

Esta decisão poderá estar relacionada com os prejuízos que a LG tem apresentado nos seus resultados financeiros. Há já 5 anos que a empresa não consegue encerrar um ano com saldo positivo e nem mesmo as várias estratégias adaptadas surtiram o efeito desejado.

Mas a marca tem outro equipamento interessante e diferente no mercado, o LG Wing com ecrã giratório.

Considera que o smartphone enrolável da LG teria sucesso?