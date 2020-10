LG Wing: o smartphone com ecrã giratório ainda só vendeu 1.275 unidades

Recentemente a LG apresentou o seu novo smartphone, dentro da gama dos dobráveis, mas com um conceito diferente dos demais. o LG Wing é um telefone com ecrã giratório que também é designado de ecrã em “T”.

Apesar de só se estimar a sua chegada ao mercado europeu em novembro, o LG Wing já iniciou a fase de pré-venda. No entanto esta não tem sido muito animada e, de acordo com um recente relatório, a LG ainda só conseguiu vender 1.275 unidades deste telefone.

Pré-vendas do LG Wing pouco animadas mas dentro do esperado

O curioso LG Wing foi recentemente apresentado e tem um formato diferente no segmento dos telefones dobráveis. Traz um ecrã giratório mais pequeno que, ao ser rodado, transforma o smartphone em forma de “T”.

As pré-vendas já começaram mas, segundo um novo relatório da PhoneArena, o equipamento ainda só conseguiu vender 1.275 unidades. Por outro lado, apesar de não ser uma quantidade como as que estamos habituados noutros equipamentos, este valor vai um pouco ao encontro das expetativas da própria LG.

Se compararmos com outros dobráveis como, por exemplo, o Samsung Galaxy Z Fold 2, a diferença de vendas é enorme uma vez que este vendeu 80.000 exemplares na fase de pré-venda. Mas a Samsung é uma marca já com muito peso no segmento mobile, enquanto que a LG está a tentar conquistar novamente este mercado. E, para isso, arriscou e apostou num design exclusivo e diferente.

De acordo com a conta do Twitter de @Kuma_Sleepy, o objetivo da empresa sul-coreana é vender 3.000 unidade do LG Wing. Desta forma, é possível que a meta da LG seja cumprida dentro de algumas semanas.

Principais características do LG Wing

O LG Wing traz dois ecrãs posicionados um sobre o outro. O ecrã maior é um OLED de 6,8 polegadas com resolução 2.460 x 1.080 e está equipado com um mecanismo giratório a 90º. O segundo ecrã, também OLED, é mais pequeno com 3,9 polegadas e resolução 1.240 x 1.080.

O sistema operativo Android 1o foi adaptado para que o Wing consiga executar aplicações em simultâneo. Por exemplo, enquanto o GPS corre no ecrã principal, uma app de mensagens pode exibida no segundo ecrã. Segundo os testes, o mecanismo giratório do LG Wing está preparado para girar cerca de 200 mil vezes. Ou seja, aguenta cerca de 100 utilizações diárias ao longo de 5 anos.

No interior, o equipamento traz um processador Qualcomm Snapdragon 765G, com suporte a 5G. Conta com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, expansível até 2 TB com cartão microSD. Quanto à bateria, esta terá uma capacidade de 4.000 mAh com suporte a carregamento rápido sem fios.

Na parte traseira encontra-se o conjunto de três câmaras. A principal tem um sensor de 64 MP (f1.8/78º), uma grande angular (ultra wide) de 13 MP (f1.9/117º) e outra grande angular de 12 MP (f2.2/120º).

Segundo a LG, o smartphone custará cerca de 940 dólares, pouco mais de 800 euros numa conversão direta. O LG Wing deve chegar à Coreia do Sul e à Europa no mês de novembro.