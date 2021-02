Gmail: Dicas rápidas para gerir melhor a sua caixa de entrada

A caixa de entrada da sua conta de e-mail pode ser uma verdadeira confusão. Não só pela quantidade de e-mails por ler, mas pela forma como está configurado. Existem pequenas alterações que poderão fazer toda a diferença para melhorar a gestão da caixa de entrada, neste caso concreto, do Gmail.

Sem perder muito tempo, coloque estas dicas em prática.

#1 – Ajuste a densidade da quantidade de emails

Na caixa de entrada, por predefinição, os e-mails são vistos com o nome do remetente, assunto e os ficheiros anexados. Esta informação toda, faz com que, em ecrãs pequenos, não consiga ver imediatamente muitos dos e-mails recebidos, sendo necessário fazer scroll para os descobrir.

Assim, para ter esta informação mais condensada, deverá clicar na roda dentada (canto superior esquerdo) para aceder às Definições. Irá abrir uma barra lateral com definições rápidas. É aí, então, que deverá selecionar a opção densidade elevada.

#2 – Veja primeiro as mensagens não lidas

Ter emails abertos e outros por abrir todos misturados, para quem recebe muitas mensagens diariamente, pode ser uma tremenda confusão. Por isso, há uma forma simples e rápida de separar estas mensagens.

No mesmo menu de Definições rápidas, em Tipo de caixa de entrada, terá então a opção: Mensagens não lidas primeiro. Será essa a escolher, ou qualquer uma das outras que se adeque mais à sua utilização do e-mail.

#3 – Painel dividido na horizontal ou vertical

Dependendo do tamanho do ecrã onde visualiza o e-mail, é possível que não esteja com a melhor configuração, para tal. Se apenas vê a caixa de entrada, poderá não ser o mais eficiente, já que cada e-mail que precisa de ler vai abrir uma nova página, sendo necessário retroceder para ler outro e-mail.

Se tiver a divisão vertical ou horizontal (o ajuste deverá ser feito conforme o tamanho do seu ecrã e da sua preferência), poderá abrir e-mails sem sair da mesma janela, o que torna a gestão muito mais simples. Tal como mostra a imagem, esta escolha faz-se na seta logo abaixo das Definções.

#4 – Minimize o menu principal

Apesar de ser bastante útil, o menu principal, para quem lida essencialmente com mensagens na caixa de entrada, acaba por estar a ocupar espaço útil para a leitura de e-mails.

Com um clique é rápido minimizá-lo ou maximizá-lo, conforme necessário. Logo no canto superior direito, basta clicar nas 3 barras horizontais. Tal como mostra a imagem.

#5 – Usar a pesquisa avançada para encontrar um email

Para aceder este tipo de pesquisa basta, na Barra de Pesquisa, clicar na seta que surge em frente. Em seguida, surge uma caixa com vários parâmetros. Basta, assim, preencher os parâmetros desejados e avançar com a pesquisa.

Esta é uma forma simples de pesquisar sem necessidade de conhecer uma série de comandos disponíveis para a pesquisa, mas apenas em inglês.

