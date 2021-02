O que significa este ícone no seu smartphone Samsung?

Tem um smartphone Samsung e apareceu-lhe um ícone estranho? Quando achamos que já temos o sistema do nosso smartphone completamente dominado eis que desaparece algo ou aparece algum ícone que não fazemos ideia do que é. Normalmente pensamos que os ícones no topo aparecem via operadora, mas nem sempre é assim.

Apareceu-lhe um símbolo que é um triângulo com setas no seu Samsung? Saiba o que significa.

Seja utilizador com Samsung, Huawei, iPhone ou outros… certamente já lhe aconteceu aparecer um ícone na barra de estado do sistema e não ter ideia do que é. Na verdade, os sistemas indicam-nos e alertam-nos para várias situações que normalmente até consideramos que é a operadora a fazê-lo.

O que significa o símbolo do triângulo com umas setas no seu Samsung?

Sendo um triângulo associamos normalmente ao perigo, ainda mais com duas setas. Vasculhando o manual de um smartphone Samsung percebemos que esse ícone corresponde à funcionalidade “Poupança de Dados“.

Esta é uma funcionalidade da Samsung que tem por objetivo reduzir o uso de dados móveis ao prevenir que algumas aplicações recebam ou enviem dados em background. Mas há outros ícones que podem surgir e que, provavelmente, desconhece o que representam. A seguinte tabela apresenta alguns dos mais comuns.

Passos para ativar o “Poupança de Dados” no seu Samsung:

No menu do equipamento selecione “ Ligações ”;

”; Clica em “ Utilização de Dados ”;

”; Clica em “ Poupança de Dados ”;

”; Ligar o interruptor para ativar a Poupança de Dados ”;

”; Para personalizar esta função devemos clicar em “ALLOW APP WHILE DATA SAVER IS ON”

Ligar os interruptores das respetivas aplicações que pretendemos que tenham acesso total à utilização dos dados moveis (Email, Mensagens, Messenger, Instagram, Facebook…).

Caso pretendam que o ícone não apareça, terão apenas de desativar os avisos. Tal é feito em Configurações > Rede e Internet > Uso de Dados > Aviso e limite de dados e desative a opção “Definir aviso de dados”.

