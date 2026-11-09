Adeus às cápsulas de café? Criaram uma alternativa sem plástico nem alumínio

As cápsulas de café revolucionaram a forma como milhões de pessoas preparam o seu expresso diário. Aliás, escrevemos mesmo a história da invenção deste icónico produto. Contudo, há um problema que continua por resolver, isto é, os resíduos produzidos a cada chávena. Agora, uma marca italiana encontrou uma solução engenhosa.

A resposta chama-se Tablì, uma tecnologia que promete manter a simplicidade das máquinas de cápsulas, mas dispensando completamente os tradicionais recipientes de plástico ou alumínio.

Uma cápsula que afinal é apenas café

O conceito parece simples, mas exigiu cinco anos de investigação e desenvolvimento e resultou em mais de 15 pedidos de patente.

Em vez de colocar café moído dentro de uma cápsula, a Lavazza desenvolveu um processo de compactação que transforma o próprio café numa pequena pastilha sólida. Cada unidade é composta exclusivamente por café moído e prensado, sem revestimentos, colas ou outros materiais.

O segredo está na estrutura e na geometria da pastilha. A sua forma ligeiramente côncava permite que o café se expanda durante a extração, facilitando a passagem da água quente e a libertação dos compostos aromáticos.

O resultado pretende ser um verdadeiro expresso italiano, com a vantagem de eliminar os materiais habitualmente utilizados nas cápsulas.

Uma máquina inteligente que também funciona por voz

Naturalmente, estas pastilhas exigem uma máquina especificamente desenvolvida para o sistema Tablì.

O funcionamento é familiar: coloca-se a pastilha na máquina, seleciona-se a bebida e aguarda-se pela extração. A Lavazza integrou a tecnologia Crema Plus, concebida para produzir uma camada de creme densa e persistente.

Mas há também tecnologia digital. A máquina dispõe de conectividade Wi-Fi, pode ser controlada através de uma aplicação e é compatível com os assistentes de voz Alexa e Google Home.

Depois da preparação, os resíduos de café podem ser encaminhados para a recolha de resíduos orgânicos, quando aceite pelo sistema local.

Menos resíduos, mas será realmente mais ecológico?

A principal vantagem ambiental está na eliminação do recipiente individual utilizado em cada café.

Numa utilização de quatro cafés diários, por exemplo, uma máquina convencional pode gerar 1460 cápsulas por ano. Com o Tablì, deixam de existir esses 1460 pequenos recipientes. Contudo, isso não significa que o sistema seja completamente livre de resíduos. As pastilhas continuam a necessitar de embalagens para transporte e conservação.

Além disso, a fabricação da máquina e o consumo energético também têm impacto ambiental. Ainda assim, eliminar um material descartável por cada café representa uma mudança interessante no conceito das máquinas monodose.