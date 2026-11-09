Jovem viveu 35 dias com dois corações após cirurgia inovadora no Brasil

Um doente com insuficiência cardíaca grave e hipertensão pulmonar severa recebeu um segundo coração, que funcionou em simultâneo com o seu durante mais de um mês, numa técnica criada por Fábio Gaiotto.

Há três anos, quando tinha 17, Marcelo foi diagnosticado com insuficiência cardíaca grave e hipertensão pulmonar severa, um quadro cuja gravidade indicava, na altura, a necessidade de um transplante de coração e pulmão. A solução surgiu com a técnica desenvolvida pelo cirurgião brasileiro Fábio Gaiotto, que permite tratar a hipertensão pulmonar e substituir o coração doente sem transplantar também os pulmões.

De acordo com a brasileira Globo, a cirurgia foi realizada em março de 2026 no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, depois de o doente ter chegado de helicóptero e sido encaminhado de imediato para a intervenção. Trata-se do segundo caso de aplicação desta técnica em todo o mundo.

Como funciona a técnica

No procedimento, o coração de um dador é ligado ao do doente, permitindo que os dois órgãos funcionem em simultâneo. Com o passar do tempo, a pressão pulmonar diminui e, quando os pulmões apresentam melhorias, o coração doente é retirado, ficando apenas o órgão transplantado. Segundo o cirurgião, a técnica recorre a uma ligação diferente entre os órgãos, por forma a permitir a recuperação dos pulmões.

Marcelo esteve 35 dias com os dois corações e, durante esse período, o coração transplantado sofreu duas paragens e o doente teve de ser intubado. Depois de acordar, enfrentou uma recuperação prolongada devido à perda muscular, que exigiu sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos, a capacidade de se manter em pé e a autonomia para as atividades quotidianas.

Ao longo do internamento, voltou a caminhar com ajuda, a tocar piano, a dançar e a realizar tarefas simples, como fazer a própria barba. O tratamento foi realizado através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), que permite utilizar a estrutura e a tecnologia do Einstein Hospital Israelita no atendimento a doentes do Sistema Único de Saúde (SUS), o sistema público, universal e gratuito de saúde do Brasil.

Marcelo ao lado do cirurgião brasileiro Fábio Gaiotto. Crédito: Globo

Dois casos de sucesso

O primeiro procedimento com esta técnica foi feito em 2021 a Lincoln, então com 54 anos, que passou 45 dias com dois corações e estará, conforme contado, plenamente recuperado. Os dois doentes chegaram a encontrar-se, num momento que Marcelo aproveitou para partilhar que Lincoln foi fundamental para ele aceitar fazer a cirurgia. Por sua vez, este último afirmou que só duas pessoas no mundo podem compreender o que viveram.

Segundo Gaiotto, que também participou no encontro, o trabalho conjunto de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e restantes profissionais envolvidos foi crucial.

Leia também: