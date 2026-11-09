Microsoft finalmente acabou com este aviso irritante ao fim de 30 anos

Quem passa horas em frente ao PC conhece bem. Carrega sem querer na tecla Shift várias vezes seguidas e o ecrã congela momentaneamente com um aviso sonoro agudo. A janela das Teclas Presas (Sticky Keys) acaba de interromper tudo. Este comportamento tem sido uma dor de cabeça constante para milhões de utilizadores desde que estreou no Windows 95, mas a Microsoft prepara-se finalmente para arrumar o assunto de vez no Windows 11.

Microsoft finalmente acabou com este aviso irritante

A Microsoft incluiu esta alteração cirúrgica nas versões mais recentes de testes do Windows 11, nomeadamente na build 26320.9876 disponibilizada no canal Beta. O objetivo passa por dar uma resposta definitiva a quem não precisa de ferramentas de acessibilidade ativas a toda a hora, sem obrigar a configurações complexas no painel do sistema operativo.

Windows 11 resolve um problema com três décadas

As Teclas Presas e as Teclas Lentas (Filter Keys) desempenham um papel essencial na acessibilidade motora. Permitem executar atalhos como Ctrl+C premindo uma tecla de cada vez, em vez de exigir combinações em simultâneo, além de ignorarem toques repetidos ou involuntários no teclado. O problema nunca esteve na utilidade da ferramenta em si, mas sim na forma agressiva como o Windows impunha a caixa de diálogo sempre que o atalho acidental era acionado.

Até agora, quem quisesse ver-se livre do aviso tinha de interromper o que estava a fazer, abrir a janela de diálogo, aceder às Definições do Windows e desativar manualmente o atalho de teclado nas opções de acessibilidade. Era um processo desnecessariamente longo e pouco intuitivo para quem apenas queria continuar a jogar ou a trabalhar sem distrações adicionais no ambiente de trabalho.

Clique para silenciar Teclas Presas para sempre

A solução que chega agora ao Windows 11 não podia ser mais simples nem mais direta. A nova janela de notificação passa a incluir uma opção explícita onde o utilizador pode simplesmente marcar para nunca mais ativar as Teclas Presas através daquele atalho de teclado. Uma seleção rápida e o atalho fica permanentemente desativado ali mesmo, sem passos intermédios ou navegação pelos menus de sistema.

Esta novidade junta-se a outras melhorias funcionais preparadas para as próximas atualizações da versão 26H2 e posteriores. O foco da equipa de desenvolvimento tem estado em eliminar pequenos atritos acumulados ao longo dos anos, somando-se a novidades práticas como ferramentas nativas para medição da velocidade da ligação à Internet e resumos aprimorados nos processos de restauro do sistema.

No fundo, trata-se de um ajuste discreto no código, mas que poupa largos minutos de frustração e evita interrupções desnecessárias. Quem joga no computador ou escreve a ritmo acelerado agradece a arrumação de um detalhe incómodo que sobreviveu intacto durante mais de três décadas de evolução tecnológica.