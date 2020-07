Jogos do Black Shark 3S com JOYUI 12 poderão ser espelhados no PC

Será já na próxima sexta-feira, dia 31 de julho, que a Black Shark, marca associada à Xiaomi, irá lançar o seu novo smartphone gaming, o Black Shartk 3S. Seguindo a tendência da concorrência, o smartphone virá equipado com o novo processador Snapdragon 865+ e terá um ecrã com uma alta taxa de atualização.

Espera-se que venha anunciar a chegada da JOYUI 12, a interface de utilizador desenhada para gamers, baseada na MIUI 12, que trará grandes novidades.

O novo Black Shark 3S será apresentado no final desta semana como um novo smartphone a pensar nos jogadores. Trará, portanto, consigo o mais recente e poderoso processador da Qualcomm, o Snapdragon 865+, e o seu ecrã terá uma alta taxa de atualização, de 120Hz.

Poderemos considerar que, por este motivo, fique atrás da concorrência, que já vem com 144Hz. Em concreto, falo dos recém-anunciados ASUS ROG Phone 3 e Lenovo Legion Phone Duel. Contudo, ao olhar da maioria dos utilizadores, esta diferença poderá nem ser notória.

Além disso, é provável que inclui bateria (ainda não se sabe a capacidade) com tecnologia de carregamento rápido a 65W.

Agora, numa série de vídeo já partilhados na Web, é possível vislumbrar algumas especificações, bem como um pouco do design do smartphone gaming.

O Black Shark 3S e a JOYUI 12

Baseada na MIUI 12 da Xiaomi, a JOYUI 12 deverá ser apresentada com o novo Black Shark 3S. De relembrar que a JOYUI é uma interface de utilizador desenhada para o universo dos jogos.

Uma das novidades que se vislumbra desde logo é a possibilidade de espelhar o ecrã do smartphone no PC através de cabo USB Tipo-C. Desta forma, além de ser ter o acesso completo ao smartphone, é possível jogar os jogos do smartphone com um ecrã maior e com os controlos ligados ao PC, nomeadamente, rato e teclado.

Outra das novidades é o suporte de controlos por movimento, complementando o controlo por toques no ecrã, já típicos. Isto é conseguido graças ao giroscópio que ajudará a executar 6 movimentos distintos.

Além disso, é ainda vislumbrado um acessório que se acopla ao smartphone, que lhe atribui ainda mais controlos.

Há ainda a indicação que esta nova interface passa a mostras as mensagens recebidas através de uma série de serviços de mensagens, por cima dos jogos.

Estas são apenas algumas das novidades que acompanharão o Black Shark 3S. Está ansioso por este lançamento?