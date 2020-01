Utilizadora de um Apple Watch alertada sobre ritmos cardíacos irregulares durante o sono

Já não é segredo que o Apple Watch conquistou no mercado um lugar de destaque graças às suas capacidades únicas. Os vários sensores que fazem parte do dispositivo prestam uma atenção constante aos sinais cardíacos dos seus utilizadores, por vezes estas funcionalidades são determinantes para salvar a pessoa. Este parece ser o mais um caso. Uma mulher de Kentucky diz que o seu Apple Watch detetou fibrilação auricular enquanto ela dormia.

Uma análise atenta durante o sono foi o suficiente para o relógio disparar um alerta que levou a mulher a procurar ajuda urgente.

Apple Watch detetou fibrilhação auricular durante o sono

Rosemary Stiles, do Kentucky, Estados Unidos, referiu que se estava a sentir estranhamente muito cansada. Contudo, a mulher não via razões para tal, deixando-a desconfiada que algo se poderia estar a passar.

Sentia-me cansado, parecia que tinha sido atropelada, não tinha energia. Acordava de manhã e podia fazer alguma coisa em casa, mas depois de alguns minutos precisava de me sentar numa cadeira, e não demorava muito para adormecer.

Referiu Rosemary Stiles a um canal de informação local.

Numa das ocasiões em que adormeceu, foi acordada por uma notificação do seu Apple Watch. O dispositivo da Apple alertou-a para uma possível fibrilhação auricular. Preocupada, a mulher não perdeu tempo e procurou aconselhamento médico no Norton Hospital em Louisville, Kentucky.

A situação despertou a curiosidade do pessoal médico no hospital que notou a coerência do alerta e do grave problema que efetivamente tinha sido detetado.

Sinto que fui abençoada. Acho que alguém lá em cima estava a tentar manter-me viva por mais algum tempo.

Referiu Rosemary.

É importante não tirar o relógio durante o sono

O Apple Watch tem de ser carregado, isso é um facto. Contudo, durante o sono, o dispositivo pode recolher muita informação. Aliás, há aplicações dedicadas a analisar o utilizador enquanto este dorme, podendo posteriormente extrair informações relacionadas com a qualidade do sono.

Rosemary Stiles teve sorte porque adormeceu durante o dia. Por isso a Apple tem dedicado mais atenção à autonomia da máquina, para que este sistema vigie os sinais vitais 24 horas por dia.

Todas as semanas há uma nova história sobre como o Apple Watch ajudou uma pessoa a descobrir um ritmo cardíaco irregular. Diagnosticar a fibrilhação auricular não é necessariamente a ação de salvar a vida, mas o facto de alertar e a pessoa ir de imediato pedir ajuda médica, isso sim é salvar vidas.

Num estudo publicado no ano passado no New England Journal of Medicine confirmou-se a provável precisão das avaliações da Apple Watch. De tal modo que o próprio CEO da Apple, Tim Cook, tenha falado sobre a contribuição da Apple para os cuidados de saúde como o seu potencial legado duradouro.