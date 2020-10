A Apple apresentou ao mundo os seus maiores objetos de desejo de todo o portfólio. Os iPhone 12 foram assim apresentados oficialmente no dia 13 de outubro e já são muitos os utilizadores que garantiram o seu exemplar.

Neste sentido, na nossa questão desta semana queremos saber qual a vossa opinião sobre os novos iPhone 12.

Qual a vossa opinião sobre os novos iPhone 12?

As expetativas eram bastante altas e a Apple apostou tudo o que tinha para trazer os seus melhores e mais modernos smartphones. Os novos iPhones 12 foram apresentados no dia 13 de outubro no evento oficial da marca da maçã e a linha é composta pela versão base, pelo iPhone 12 Pro, a versão Pro Max e ainda por um modelo mini.

O grande destaque vai para o suporte ao 5G, sendo então que estes são então os primeiros modelos do iPhone que já trazem integrada a tecnologia da rede de quinta-geração. De acordo com a Apple, com a rede 5G em condições ideais, será possível alcançar uma taxa de download de 4Gbps e 200 Mbps de upload.

O novo iPhone 12 traz o SoC A14 Bionic que consegue um desempenho 50% superior ao antecessor. Este processador tem 6 núcleos e é o primeiro chip de 5 nm a estar integrado num smartphone.

Para além disso, o equipamento traz também um ecrã Super retina XDR com 6,1 polegadas, o modelo Pro Max tem 6,7 polegadas, tecnologia OLED e o vidro Ceramic Shield da Corning. A empresa assegura que este é o vidro mais resistente a quedas.

Quanto às câmaras, o destaque vai para os sensores de 12 MP.

O novo iPhone 12 chega em 5 cores: preto, branco, verde, vermelho e azul. Relativamente aos preços, o iPhone 12 custa desde 929 euros, o Pro desde 1.179 euros e o Pro Max desde 1.279 euros.

A Apple surpreendeu ainda com uma versão mini cujo preço vai desde 829 euros.

Desta forma, na nossa questão desta semana gostaríamos de saber qual a vossa opinião sobre os novos iPhone 12.

Participe na nossa questão desta semana

Qual a vossa opinião sobre os novos iPhone 12? Nada de muito novo, dentro do que seria esperado.

Não gostei, esperava que a Apple apresentasse um equipamento mais inovador.

Fantásticos smartphones, a Apple a surpreender como sempre. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com