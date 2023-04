Jovens são dos que compram mais rapidamente iPhones da nova geração, diz estudo

Ninguém duvida do sucesso de vendas dos iPhones que tem atravessado gerações. São dos smartphones mais vendidos em todo o mundo a consumidores de várias faixas etárias. Mas, recentemente, um estudo quis saber quais as idades que mais rapidamente atualiza o seu telefone da Apple e os resultados indicam que os jovens são dos que mais rapidamente compram iPhones da nova geração. Vamos conhecer todos os resultados.

Que faixas etárias mais atualizam o seu iPhone para os da nova geração?

Depois de nos dizer que quem mais usa iPhones são jovens adultos, no ativo e com poder de compra, desta vez um outro estudo da Consumer intelligence Research Partnets (CIRP) revela novos dados sobre quais as faixas etárias que mais rapidamente atualizam o seu smartphone Apple para os modelos da nova geração. O estudo, designado “Younger Customers Are Addicted to iPhone Upgrades” contou com a participação de 500 clientes da empresa de Cupertino residentes nos Estados Unidos.

Segundo os resultados, os utilizadores mais jovens, nomeadamente entre os 18 e os 24 anos, assim como aqueles que se encontram entre os 35 e os 44 anos são os que têm mais tendência para ter um iPhone com menos de um ano de existência, o que indica que têm um forte interesse em atualizar para os modelos mais recentes.

Já os utilizadores com idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos e ainda os que têm 65 anos ou mais são as faixas com maior probabilidade de terem um iPhone com 3 ou mais anos. Ou seja, os dados indicam que, nestas idades, os utilizadores têm menos interesse em atualizar para smartphones da nova geração da maçã. Por sua vez, utilizadores entre os 25 e os 34 anos são os que têm uma maior tendência para terem um iPhone com 1 ano e menos de 3 anos.

A nível geral, cerca de metade dos inquiridos tinham um iPhone com menos de dois anos e um quarto tinha um telefone Apple com mais de três anos. E parece que existem algumas fatores que contribuiram para este resultado, como o interesse por novos recursos e melhorias, o poder de compra que lhes permite gastar dinheiro nestes equipamentos novos e ainda alguma influência e pressão feita pelos pares e por influencers nas redes sociais.

