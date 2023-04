O Chrome é já uma ferramenta essencial no dia a dia e que todos usam de forma constante. Com muito a estar presente na Internet, importa usar esta proposta da Google da forma mais eficiente. Assim, a própria gigante das pesquisas trouxe agora o top 5 das dicas para usar já no Chrome.

O Chrome tem recebido novas ferramentas ao longo dos meses. A Google quis dar mais controlo do seu browser aos utilizadores e garantir-lhe a máxima segurança para os dados ali presente. Assim, estas 5 dicas agora reveladas aproveitam o que este tem de melhor para oferecer.

#1 - Gerir os favoritos do Chrome

Não há necessidade de procurar numa longa lista de favoritos antigos para encontrar o que precisa. Limpe os seus favoritos não utilizados e assim consegue poupar um tempo valioso.

Depois de organizar os favoritos, use a barra de endereço para encontrar rapidamente o caminho certo. Basta digitar @Marcadores nessa barra, clicar em "Pesquisar Marcadores" ou carregar em tab e escrever uma palavra para aceder diretamente na barra de pesquisa.

#2 - Organizar os separadores

É difícil deixar de lado todos os separadores e é melhor organizar esses links colocando-os em grupos. Basta clicar com o botão direito do rato num separador, selecionar "Adicionar separador ao grupo" e dar-lhe um nome e uma cor personalizada. Basta clicar no nome para recolher ou expandir facilmente um grupo.

Adicione artigos à sua lista de leitura para encontrá-los facilmente e atualizá-los mais tarde, mesmo se estiver offline. Se estiver a procurar ofertas de compras on-line, poderá acompanhar os preços no Chrome para receber alertas de desconto sem precisar atualizar a página.

#3 - Silenciar as notificações de cada site

Ficando sobrecarregado com notificações de sites pode acontecer facilmente. Para contrariar isso bastará clicar com o botão direito do rato num separador e escolher "Desativar som do site". O Chrome também esconde automaticamente o conteúdo de uma notificação durante uma apresentação para que possa manter o foco durante reuniões importantes.

#4 - Ocultar sites que o distraem

Quando procura uma distração, é tentador abrir separadores. Felizmente, algumas extensões do Chrome, na categoria produtividade, podem manter o ecrã limpo, especialmente se precisar de se concentrar.

O BlockSite, permite definir um limite de tempo para uma lista pré-selecionada de sites. Ao atingir este limite, basta colocar o site de volta no seu grupo de separadores ou fechá-lo.

#5 - Atualizar passwords antigas

Provavelmente tem sites que precisam de uma nova password. Experimente o Gestor de palavras-passe para atualizar todas as mais antigas de uma só vez. Enquanto estiver ali, também pode executar uma verificação para ver se alguma delas é fraca ou está comprometida.

Se conseguir, pode também executar uma Verificação de segurança no seu perfil do Chrome para garantir que não existe nenhuma extensão ou software prejudicial instalado.