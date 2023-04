Sendo uma das apps de mensagens mais usadas, espera-se que o WhatsApp tenha suporte para uma lista grande de sistemas, entre eles o Android ou o iOS. É o que define em grande parte a sua utilização, que agora vai ser alterada. Há mais um lote de smartphones Android que vai ficar de fora.

A Meta e os seus programadores têm procurado dar ao WhatsApp as melhores funcionalidades, tornado-o ainda melhor e com mais capacidades. Isso acaba por ter um custo para os utilizadores, que a maioria não tem de lidar diretamente. Falamos das versões suportadas e das que acabam por, periodicamente, ficar de fora.

A nova versão Android mínima suportada

Na mais recente versão de testes do WhatsApp para Android foi descoberta uma novidade que muitos não vão gostar. Falamos da mudança da versão mínima do Android que passa a ser suportada por esta app nestes dispositivos. Em breve e do que pode ser visto, passa a ser o Android 5.0.

esta atualização também fornece mais informações sobre a compatibilidade com sistemas operativos antigos, pois parece não ser mais compatível com versões do Android inferiores à 5.0. O WhatsApp encerra o suporte para versões mais antigas do Android para garantir que a app possa aproveitar os recursos de segurança mais recentes e fornecer a melhor experiência do utilizador, além de permitir que os programadores se concentrem em novos recursos para a maioria dos utilizadores em versões mais recentes do sistema operativo

Da explicação apresentada, ainda não oficial, tudo se parece resumir ao que pretendem dar ao WhatsApp no futuro próximo. Com versões mais recentes, será possível ter acesso a mais funcionalidades do sistema, enquanto este está mais protegido e com menos vulnerabilidades.

Mais novidades do WhatsApp para smartphones

Assim, e do que está presente no código desta versão do WhatsApp, tanto Jelly Bean quanto KitKat vão ficar de fora e sem novidades. Importa destacar que esta é uma versão de testes e que este serviço ainda vá demorar algum tempo a implementar esta mudança e assim deixar de funcionar nestas versões do Android.

Para além deste presente envenenado, esta versão do WhatsApp estreia também uma nova interface do teclado. Podemos notar que a barra de seleção do tipo de teclado será movida de baixo para cima, e parece que a barra que nos permite aceder às várias categorias de emojis será removida, ou pelo menos pelo menos esse é o plano atual.

Sobre a nova versão mínima do Android no WhatsApp, o impacto parece ser ainda assim moderado. Estas últimas versões têm já uma presença mínima no mercado, apontando para que o KitKat esteja em apenas 0,6% dos dispositivos ativos.