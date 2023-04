O smartphone é, para muitas pessoas, um equipamento indispensável no dia a dia. Certamente que fica desorientado quando não sabe do seu telefone ou quando procura algo num equipamento diferente do seu. Mas há agora um dilema deixado pelo investidor Warren Buffet: deixaria de usar o seu iPhone da Apple para sempre por 10.000 dólares?

Muitas pessoas que têm iPhones ou smartphones Android têm dificuldade em adaptar-se a equipamentos com outro sistema operativo. Os donos dos telefones da Apple consideram que a forma como o iPhone está construído acaba por facilitar todas as tarefas, sendo mais intuitivo e organizado; enquanto que quem tem Android considera ter uma maior liberdade na personalização dos seus smartphones, ao mesmo tempo que consegue um modelo topo de gama por menos dinheiro.

Contudo, no geral, quando se trata de equipamentos da marca da maçã, há de facto uma fidelidade por parte dos utilizadores que, em muitos casos, acabam por adquirir outros produtos Apple para melhor integração com o seu iPhone. Mas há agora uma questão no ar que vai pôr todos os donos dos telefones Apple a pensar…

Deixaria de usar o seu iPhone para sempre por 10.000 dólares?

A questão foi feita por Warren Buffet, um grande investidor que também aplica parte do seu dinheiro na Apple. Em concreto, a pergunta é se deixaria de usar o seu iPhone e não voltava a comprar outro telefone da Apple por 10.000 dólares. Segundo Warren, a resposta é não.

De acordo com Warren "se é um utilizador da Apple e alguém lhe oferece 10.000 dólares, mas a única condição é deixar de ter iPhone e nunca mais poderia comprar outro, não vai aceitar. Mas se disserem que lhe dão 10.000 dólares e não poderia comprar outro carro Ford, pegava nesses 10.000 dólares e compraria um Chevy".

Warren é dono de 5,7% da Apple e ainda tem ativos noutras marcas como a Coca-Cola, Bank of America e American Express. No ano de 2016, comprou 1.000 milhões de dólares em ações da marca da maçã, por confiar na gestão de Tim Cook, a qual considerou ser 'extraordinária'.

Este dilema faz sentido quando olhamos para a quantidade de utilizadores de iPhone a nível global que compraram outro smartphone da Apple quando precisam de trocar de equipamento. Estamos a falar de uma percentagem bastante alta, especialmente nos Estados Unidos, considerando ainda que, no geral, os iPhones foram os mais vendidos em 2022.

Portanto, caso seja utilizador de iPhone, deixaria de usar este, não podendo comprar outro, por 10.000 dólares? Deixe a sua resposta na caixa de comentários.