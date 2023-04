Empresas querem o ChatGPT porque treinar IA “muito boa” custa milhares de milhões

Depois da chegada do ChatGPT, houve gigantes a desenvolver e lançar as suas próprias versões de chatbot, de modo a concorrer com o sistema de Inteligência Artificial (IA) do momento. Para a Amazon, se já existe um modelo "grande e excelente", o objetivo passará por personalizá-lo.

Recentemente, a Amazon afastou-se da estratégia de gigantes, como a Google, com o lançamento de um serviço de cloud chamado Bedrock. Através deste serviço de IA, a Amazon Web Services (AWS) oferecerá acesso a um conjunto de modelos de linguagem, ao invés de oferecer o seu próprio.

Aquando do lançamento, a Amazon explicou que o Bedrock permitiria que os utilizadores escolhessem entre diferentes modelos. Desde o da Titan, que gera textos para publicações, e-mails e outros documentos, até aos de outras startups como a Anthropic, a AI21, ou a Stable Diffusion.

Neste novo serviço de IA da Amazon, os utilizadores vão poder personalizar a forma como os modelos operam.

A maioria das empresas quer usar esses grandes modelos de linguagem, mas os realmente bons custam milhares de milhões de dólares para treinar e muitos anos, e a maioria das empresas não quer passar por isso. Então, o que eles querem fazer é trabalhar a partir de um modelo fundamental que já é grande e excelente e, em seguida, ter a capacidade de personalizá-lo para seus próprios propósitos. E é isso que Bedrock é.

Explicou Andy Jassy, CEO da Amazon, durante o programa “Squawk Box” da CNBC, recentemente.

Por sua vez, Bratin Saha, vice-presidente da AWS, disse, em entrevista, que a Amazon está, efetivamente, preocupada com a precisão dos modelos, uma vez que quer assegurar que produzem respostas de alta qualidade.