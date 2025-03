iPhone 17 Pro: tudo o que se sabe sobre o próximo smartphone Pro da Apple

O iPhone 17 Pro está previsto para ser lançado em setembro, mas, antes do evento oficial, já surgiram vários rumores e informações sobre a nova gama de iPhones da Apple. Portanto, deixamos tudo o que se sabe até agora sobre o próximo smartphone Pro da empresa.

Tópicos Especificações

Design e construção

Bateria e carregamento

Câmaras

Preço

Data de lançamento

Especificações do iPhone 17 Pro

No que toca a especificações, não surgiram muitas fugas de informação. Com o aumento do tamanho dos ecrãs no iPhone 16 Pro e Pro Max, espera-se que o iPhone 17 Pro mantenha os painéis de 6,3 e 6,9 polegadas.

O dispositivo será alimentado pelo novo processador A19 Pro, produzido com a tecnologia de 3 nm da TSMC (N3P).

Outro avanço esperado é a introdução de um sistema de refrigeração por câmara de vapor, que deverá melhorar a dissipação do calor e estabilizar o desempenho do processador.

No que toca à fotografia, a grande novidade será a câmara frontal, que será atualizada para 24 MP em toda a gama do iPhone 17. Além disso, os modelos Pro deverão contar com uma câmara telefoto de 48 MP, oferecendo um zoom ótico de 5x, o que quadruplicaria a resolução em relação à geração anterior.

Especula-se que o iPhone 17 Pro será mais espesso para acomodar uma bateria maior e melhorar a autonomia. Contudo, apesar de um possível aumento na velocidade de carregamento, este ainda deverá permanecer relativamente lento: 35W.

Design e construção

A maior alteração estética no iPhone 17 Pro estará na configuração da câmara traseira. Rumores indicam que a Apple irá ocupar toda a parte superior traseira do dispositivo para alojar o módulo fotográfico. Embora toda esta secção esteja elevada, as câmaras manter-se-ão no lado esquerdo.

Esta alteração de design irá abranger todos os modelos da gama, exceto o iPhone 17 base. Até mesmo o iPhone 17 Air deverá adotar uma "camera bar". A zona superior, que aloja as câmaras, será feita de vidro, tornando-a potencialmente mais frágil.

Conectividade do iPhone 17 Pro

O iPhone 17 Pro continuará a usar modems 5G da Qualcomm, apesar de a Apple ter desenvolvido o seu próprio modem, o C1, que estreou no iPhone 16e. No entanto, esta nova tecnologia será reservada para o iPhone 17 Air, deixando os restantes modelos a depender da Qualcomm.

No campo da conectividade, são esperadas melhorias como suporte para Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3: o padrão atual da indústria.

Bateria e carregamento do iPhone 17 Pro

A Apple deverá aumentar significativamente a capacidade da bateria nos modelos Pro, o que justifica o aumento da espessura dos dispositivos. Ainda não há dados concretos sobre a capacidade exata, mas espera-se um salto considerável.

Além disso, fala-se de um aumento na potência de carregamento para 35W, ligeiramente superior aos 30W do iPhone 16 Pro. A Apple também estará a testar carregamento reversível sem fios a 7,5W, uma melhoria em relação ao limite atual de 4,5W.

Big change: as câmaras

As duas grandes melhorias na câmara do iPhone 17 Pro são a introdução do sensor telefoto de 48 MP e a câmara frontal de 24 MP. O sensor telefoto será particularmente relevante, pois, ao quadruplicar a resolução do zoom ótico 5x, deverá proporcionar imagens mais nítidas e detalhadas.

Atualmente, a lente 5x do iPhone 16 Pro Max é considerada mediana, pelo que esta melhoria poderá fazer diferença.

Outro rumor indica que o iPhone 17 Pro poderá incluir uma abertura ajustável, o que permitirá aos utilizadores controlar a quantidade de luz que entra na lente. Caso se confirme, é provável que esta funcionalidade surja primeiro no iPhone 17 Pro Max antes de chegar ao modelo Pro mais pequeno.

Preço e data de lançamento

No caso do iPhone 17 Pro Max, o preço deverá continuar nos 1199 dólares, refletindo a tendência da Apple de manter consistência nos valores de cada geração.

A empresa costuma anunciar os novos iPhones em setembro. É provável que o iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max estejam disponíveis já nesse mês, enquanto o iPhone 17 Air poderá chegar um pouco mais tarde, possivelmente em outubro.

