Apple quis criar o iPhone 17 Air “completamente livre de portas”, mas resolveu recuar

Tal como a Samsung, também a Apple parece querer apostar num novo modelo do iPhone ultrafino. Este novo smartphone marcará uma mudança grande neste campo e agora sabe-se uma informação importante. A Apple quis criar o iPhone 17 Air sem portas, mas resolveu recuar, por uma razão muito simples.

O iPhone 17 Air, que há rumores de que será lançado este outono, é considerado o iPhone mais fino da Apple até à data. Mas, se a empresa tivesse seguido alguns dos seus planos anteriores para o dispositivo, a espessura fina talvez não fosse o elemento mais falado.

Na newsletter Power On desta semana, o conhecido Mark Gurman, da Bloomberg, avança com a ideia de que a Apple terá pondera mudar o mercado de forma única. Escreve que a Apple planeou abandonar a porta USB-C "para tornar o dispositivo Air no primeiro iPhone da Apple completamente sem portas".

Ainda que seja algo completamente inovador e terá decidido abandonar esta ideia, pelo menos por agora. Esta foi arquivada para evitar novos problemas com a União Europeia. De acordo com Gurman, no entanto, a Apple continua a ponderar a ideia para futuros iPhones finos, dependendo do sucesso.

A Apple deverá lançar quatro iPhones este ano, seguindo a sua estratégia dos últimos anos. Atualmente este é apelidado de iPhone 17 Air e doa que se sabe, é cerca de 2 milímetros mais fino que os restantes. Um conhecido leaker, Sonny Dickson, este fim de semana partilhou uma série de fotos que dizem ser de modelos do iPhone 17, mostrando o quão fino o Air poderia parecer em comparação com o resto da família.

Gurman refere que o iPhone 17 Air custará cerca de 900 dólares, ficando entre o iPhone 17 de entrada de gama e os dois modelos mais caros. Deverá ter uma duração de bateria semelhante à que os utilizadores estão já habituados, ecrã de cerca de 6,6 polegadas, Dynamic Island e botão de controlo da câmara.

Claro que ainda nenhuma desta informação foi já confirmado oficialmente, mas os rumores e fugas de informação do iPhone 17 amontoam-se. Este cenário deverá certamente continuar a surgir nos próximos meses, com muita mais informação a surgir, de fontes credíveis.