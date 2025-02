E se o novo design da câmara do novo iPhone 17 Pro fosse assim? Esperemos que não!

O iPhone 17 terá de trazer algo bom, que valha a pena ou poderá não ter as vendas que normalmente um novo iPhone tem. Para lá do poder do SoC, a Apple aposta nas câmaras, como trunfo. E os renders do iPhone 17 pro estão férteis nos arrojados designs. Será que a Apple vai apostar neste tipo de módulo?

iPhone 17 Pro terá um novo módulo de câmaras traseiras

Espera-se que a próxima geração do iPhone chegue no final deste ano, mas já existem muitos rumores sobre o que por aí virá. Fala-se, especialmente, no design e nas câmaras.

Rumores anteriores sugeriram que os modelos iPhone 17 Pro terão um novo design de câmara traseira com uma saliência diferente. Agora, as renderizações 3D partilhadas por Jon Prosser mostram como poderá ser a versão final dos novos telemóveis.

Num novo vídeo publicado no canal Front Page Tech, Prosser mostrou imagens com base em informações das suas fontes. Ao contrário do que as renderizações anteriores mostraram, Prosser afirma que a disposição das três lentes na parte de trás do iPhone será a mesma, mas isso não significa que o design não mude. Em vez de uma saliência em forma de quadrado, o iPhone 17 Pro terá uma “barra de câmara” larga na parte de trás.

Então já não será uma cópia do Pixel?

A barra mostrada nas projeções é muito mais alta do que a que vimos em projeções anteriores. As três lentes ainda estão à esquerda, enquanto o flash LED, o microfone e o sensor LiDAR estão agora à direita. As imagens anteriores sugeriam que as três lentes estariam alinhadas horizontalmente.

Uma fuga de informação recente revelou uma potencial parte traseira do alegado iPhone 17 Air, que tem uma barra traseira larga para a câmara que se estende de um lado ao outro do telefone.

Prosser também diz que os relatórios anteriores interpretaram mal os rumores sobre a parte de trás do telefone ter uma aparência de “dois tons”.

Segundo ele, a parte de trás do iPhone 17 Pro continuará a ter um único tom de cor, mas a barra da câmara terá um tom muito mais escuro. As fontes também lhe disseram que o iPhone 17 Pro será mais leve do que os modelos atuais.

Importa considerar que são apenas rumores. Embora Prosser tenha partilhado informações corretas sobre os próximos produtos da Apple no passado, também mostrou alegadas renderizações de produtos como um novo Mac mini e o iPhone 14 que se revelaram erradas.

Mesmo assim, todos os rumores sugerem que a Apple está definitivamente a considerar algumas alterações ao aspeto da câmara traseira do iPhone.

Se será alinhada horizontalmente ou se manterá a disposição atual com uma grande barra larga, não sabemos ao certo. Provavelmente, teremos de esperar um pouco mais até vermos coisas como as primeiras capas feitas para a linha do iPhone 17.