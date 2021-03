iPhone X explode no bolso do utilizador e causa queimaduras

Produtos tecnológicos que explodem já não são, infelizmente, novidade. Ainda recentemente foi notícia o caso de uns auscultadores Sony que explodiram e causaram ferimentos devido à má utilização.

Agora a história repetiu-se com um iPhone X que também explodiu no bolso de um homem australiano, tendo causado queimaduras no utilizador.

iPhone X explode no bolso e provoca queimaduras no utilizador

O caso aconteceu na Austrália onde Robert De Rose, dono de um iPhone X, processou a Apple depois que o seu smartphone explodiu no bolso. Segundo o 9to5mac, Robert levou o caso a tribunal uma vez que a empresa de Cupertino não respondeu à sua reclamação.

De acordo com o lesado, tudo se passou quando este se encontrava sentado numa mesa e ouviu algo a chiar no seu bolso. Para além disso sentiu ainda uma dor na perna. Ao canal 7NEWS, Robert De Rose afirmou que:

Eu ouvi um leve som de pop, seguido por um chiar e senti uma dor intensa na minha perna direita, então saltei imediatamente e percebi que era o meu telefone.

Robert retirou o seu iPhone X do bolso, o qual tinha pouco mais de um ano, e encontrou o equipamento com fumo negro. Por sua vez, a coxa direita do homem sofreu queimaduras de segundo grau devido à explosão.

Como consequência, o australiano entrou em contacto com a Apple por diversas vezes, mas nunca obteve resposta.

Robert recorreu ao formulário jurídico da Carbone Lawyers de forma a obter ajuda na abertura de um processo contra a empresa da maçã. O mesmo escritório de advogados representa um outro homem de Melbourne que afirma que o seu Apple Watch explodiu e lhe causou queimaduras no braço.

A Apple, no entanto, respondeu depois a dizer que dá muita importância às questões de segurança do cliente e está a investigar as duas situações.

