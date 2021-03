Auscultadores Sony explodem e provocam ferimento devido a má utilização

Os dispositivos têm regras que devem ser cumpridas. Um exemplo do perigo da falta de comprimento destas normas aconteceu a uma utilizadora de Wuhan, na China. Ao ligar os seus auscultadores, uns Sony WI-1000XM2, à corrente elétrica para os carregar, usou o adaptador errado. Como resultado, os Sony explodiram e provocaram queimaduras com alguma gravidade.

Com a multiplicidade de carregadores que existem e portas similares para fins diferentes, este enganos poderão ocorrer com mais frequência. Cabe às marcas uniformizar as portas e tomadas evitando casos como este.

Não é incomum ouvir histórias de baterias de smartphones e portáteis que explodem. Contudo, grande parte das vezes trata-se de incúria dos utilizadores. A forma como se usa a tecnologia carece de cumprir as normas e regras definidas pelo fabricante.

Nunca podemos esquecer que uma bateria é um possível componente explosivo se for mal manipulado ou tiver defeito de fabrico.

Auscultadores Sony explodem por erro de utilização

A história chega-nos de Wuhan, China, e tem como protagonista uns auscultadores Sony WI-1000XM2 que depois de ligados num adaptador errado explodem e causam ferimentos numa criança. Segundo informações, uma mulher terá usado o adaptador de som para o entretenimento no avião e ligou-o por engano à alimentação AC.

Com a explosão do hardware, devido à sobrecarga de energia recebida, os auscultadores, que custaram 2.300 yuans (cerca de 300 euros), provocaram queimaduras na mão do seu filho que segurava os auscultadores.

Quando a proprietária dos auscultadores chegou a casa naquela noite, queria carregar os Sony. Contudo, em vez de usar um carregador, o seu filho usou o adaptador que é utilizado nos aviões para aproveitar o sistema de entretenimento durante o voo.

Então, no momento em que a criança os liga à corrente com este adaptador, os auscultadores explodem queimando com alguma gravidade a mão direita da criança.

A Sony adverte para perigo no mau uso dos acessórios

O adaptador para utilizar nos aviões permite que o utilizador aproveite o som do sistema de entretenimento durante o voo. A Sony incluiu um aviso no seu site alertando o seguinte:

ATENÇÃO! O adaptador de bordo não se destina a carregar o seu dispositivo. Ligar o adaptador de bordo a uma tomada de alimentação AC para carregar os auscultadores causará danos graves ao dispositivo.

Quando a mulher apresentou uma reclamação na loja onde os comprou, foi-lhe dito que não havia forma de ter garantia tendo em conta “que o acidente foi causado pelo funcionamento impróprio do dispositivo”. Contudo, a mulher não ficou convencida e quer que lhe sejam pagas as devidas custas causadas pelo acidente.

Logo após esta notícia ter sido veiculada pelos meios de comunicação locais, surgiram relatos sobre a incidência semelhante. Muitos fizeram o mesmo erro e causaram danos nos equipamentos.