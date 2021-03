A chegada da OPPO à Europa abriu as portas a muitos smartphones da marca, com novas tecnologias. Esta tem procurado seguir um caminho próprio, marcando as tendências e revelando avanços próprios.

Há algum tempo que se esperava uma renovação da linha Find, com novos smartphones. Esse momento vai acontecer em breve, com a apresentação das novas propostas da linha Find X3. O OPPO Find X3 Pro é uma certeza, mas podem surgir mais novidades.

A OPPO anunciou hoje a apresentação do seu próximo flagship, capaz de capturar e reproduzir mil milhões de cores, o OPPO Find X3 Pro. Baseando-se no sucesso do OPPO Find X2 Pro, a marca combina um impressionante design com o melhor da tecnologia.

Este evento acontecerá na próxima quinta-feira, 11 de março de 2021, pelas 11:30. Através do seu canal do YouTube, a OPPO fará a apresentação global do novo OPPO Find X3 Series.

A Série Find X tem estado sempre na vanguarda, aliando um design centrado no ser humano à inabalável paixão da OPPO pela inovação para benefício da humanidade. No OPPO Find X3 Pro, a OPPO centra-se meticulosamente no espetro completo da gestão da cor, desde a satisfação de alto impacto, à segurança ocular e à acessibilidade.

O OPPO Find X3 Pro não é simplesmente uma superpotência da cor. O seu ecrã oferece também excelência na resolução, na taxa de atualização de imagem e no desempenho da reprodução de conteúdos HDR, proporcionando aos utilizadores o ecrã mais nítido, preciso, fluido e confortável que existe até à data.