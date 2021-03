Reclamações contra MEO, NOS, Nowo e Vodafone disparam

MEO, NOS, Nowo e Vodafone… As reclamações contra os prestadores de serviços das telecomunicações são normais mas têm vindo a aumentar. A internet e os serviços de TV são hoje bens essenciais e nesse sentido nada pode falhar e funcionar de forma lenta.

A ANACOM revelou recentemente que registou mais de 125 mil reclamações contra os prestadores de comunicações em 2020.

Em 2020, chegaram à ANACOM cerca de 125,5 mil reclamações escritas contra prestadores de serviços de comunicações, mais 27,8 mil, ou 28%, do que em 2019, o que se justificará com a maior utilização e dependência dos serviços de comunicações decorrente da pandemia de COVID-19.

MEO foi o operador com mais reclamações! Vodafone com maior aumento…

Segundo a ANACOM, no sector das comunicações eletrónicas, a MEO foi o prestador mais reclamado, com 35% das 87,6 mil reclamações sobre telecomunicações, seguida da NOS, com 32%, da Vodafone, com 30%, e da Nowo/Oni, com 4%.

A Vodafone foi o prestador que registou o maior aumento de reclamações, 32%; seguida da MEO, com mais 24%; da NOS, com mais 23% e da Nowo/Oni, que registou um acréscimo de 13% nas reclamações.

O ranking dos assuntos mais reclamados é liderado pela faturação de serviços, responsável por 27% do total de reclamações do sector em 2020. A faturação de valores considerados indevidos por serviços não prestados ou consumos não realizados e por não concretização de condições acordadas foram as principais queixas e as que mais cresceram face a 2019 em matéria de faturação.

A Autoridade das Telecomunicações também registou um aumento das reclamações sobre a velocidade do acesso à Internet na generalidade dos operadores, sobretudo a fixa, a que foi mais utilizada. As reclamações sobre este assunto perfazem 6% das reclamações totais do sector das telecomunicações, mais um ponto percentual do que em 2019 e ocupam a 9ª posição no top dos assuntos mais reclamados em 2020.